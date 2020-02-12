Garanti BBVA elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayacak - Son Dakika
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Garanti BBVA elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayacak

7 saat önce

Garanti BBVA, yaptığı "Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması" kapsamında, 2020 yılında 813 şubesi ve 45 binasında, yaklaşık 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kWh'lik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayacak.

Garanti BBVA elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayacak, System.String[]

Garanti BBVA, yaptığı "Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması" kapsamında, 2020 yılında 813 şubesi ve 45 binasında, yaklaşık 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kWh'lik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayacak.

Böylece banka bir yılda 3 milyondan fazla ağacın azaltabileceği sera gazına denk gelen yaklaşık 45 bin ton CO2 eşdeğer emisyonu engellemeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi'nin Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni oluşturan çekirdek grubunda Türkiye'den yer alan tek kurucu üye banka olan Garanti BBVA, bu yıldan itibaren, altyapısı müsait tüm şube, iştirak ve binalarında kullandığı elektriği, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması'yla da sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında doğrudan aksiyon aldık. Bu anlaşma sürdürülebilir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konusunu başta kurum kültürü olmak üzere tüm altyapımıza başarılı bir şekilde entegre ettiğimizin en büyük göstergesi. Şube, iştirak ve binalarımızda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanarak sektörümüze de öncülük edeceğimize inanıyoruz" dedi ve ekledi:

"Garanti BBVA, 2015 yılından bu yana, proje finansmanı kapsamında çoğunluğu rüzgar santralleri olmak üzere yalnızca yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlıyor.

"5 milyar doların üzerinde sunduğumuz yenilenebilir enerji finansmanı ve Türkiye'nin kurulu rüzgar santrali kapasitesinde yüzde 28'in üzerindeki pazar payımızla yenilenebilir enerji konusunda lideriz.

"Son olarak 2019 yılı Aralık ayında uluslararası Yeşil Tahvil Prensipleri'ne göre ihracını gerçekleştirdiğimiz 5 yıl vadeli 50 milyon ABD Doları tutarındaki yeşil tahvilden sağladığımız fon da dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş fonlama kaynaklarımızla yine bu alandaki projelere destek sağlayacağız.

"Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda kendi binalarımızda da pek çok adım attık. Geçtiğimiz yıllarda üç güneş enerjisi santrali yatırımını öz tüketim amacıyla hayata geçirdik.

"Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilmiş yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan LEED sertifikasına sahip Türkiye'den ilk Banka olduk.

"Verimli ve çevreye dost binaların müşterilerimiz nezdinde de özendirilmesi için 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Yeşil Mortgage kredisi, hibrid ve elektrikli araçlar için sağladığımız Çevreci Taşıt Kredisi gibi ürünlerle bugüne kadar sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen alanlara sağladığımız toplam finansman tutarı 35 milyar lirayı aştı."


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:00 Kaynak: DHA
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