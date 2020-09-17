Garanti BBVA Entegre Faaliyet Raporu'na Altın Stevie ödülü - Son Dakika

Garanti BBVA Entegre Faaliyet Raporu'na Altın Stevie ödülü

Garanti BBVA, dünya çapında kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticileri ödüllendiren, dünyanın tek uluslararası iş ödülleri programı Stevie International Business Awards kapsamında, "Gelecek On Yıl" temalı 2019 Entegre Faaliyet Raporu ile "En İyi Faaliyet Raporu" kategorisinde birinci oldu...

Garanti BBVA Entegre Faaliyet Raporu'na Altın Stevie ödülü, System.String[]

Garanti BBVA, dünya çapında kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticileri ödüllendiren, dünyanın tek uluslararası iş ödülleri programı Stevie International Business Awards kapsamında, "Gelecek On Yıl" temalı 2019 Entegre Faaliyet Raporu ile "En İyi Faaliyet Raporu" kategorisinde birinci oldu ve Altın Stevie ödülüne layık görüldü.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Ekonomiye ve topluma yarattığı değeri yıllık yasal raporlamasında entegre faaliyet raporu şeklinde yayınlayan Türkiye'deki ilk banka olan Garanti BBVA, Türkiye'nin ilk ve tek diyalog bazlı yapay zeka çözümü olan Dijital Rapor Asistanı ile de dikkatleri topladı.

Garanti BBVA, Stevie International Business Awards kapsamında, "Gelecek On Yıl" temalı 2019 Entegre Faaliyet Raporu ile "En İyi Faaliyet Raporu" kategorisinde birinci oldu ve Altın Stevie ödülüne layık görüldü. 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 4 bin kurum ve yöneticinin yarıştığı organizasyonda, ödül alacak kurum ve yöneticilerin belirlenmesi için 250'den fazla uluslararası yönetici değerlendirmede bulundu.

Garanti BBVA yönetiminin 2030 görünümünü mega trendler, dönüşen iş modelleri ve kendi alanlarındaki yansımaları doğrultusunda aktardığı 2019 Entegre Faaliyet Raporu, bu yıl içinde ayrıca üç büyük ödül daha kazandı. Garanti BBVA, LACP tarafından organize edilen ve Fortune 500 şirketlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen Vision Awards'ta Gümüş ödül alırken, Mercomm ARC Awards'ta da Bronz ödül kazandı. Banka, kurumsal sorumluluk raporlaması alanındaki tek ödül programı olan Corporate Register Reporting Awards kapsamında ise dünya çapında "En İyi ilk 10" derecesini elde etti.

60'tan fazla ülkeden yaklaşık 4 bin kurum ve yöneticinin yarıştığı organizasyonda, ödül alacak kurum ve yöneticilerin belirlenmesi için 250'den fazla uluslararası yönetici değerlendirmede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Teknoloji, geçtiğimiz 10 yılda bugüne kadar olmadığı bir hızda hayatımızı değiştirdi. Bu süreçte, teknolojiyle desteklenen yeni deneyimleri anlamak ve iş modellerini dönüştürmek daha da kritik bir önem kazandı. 'Çağın olanaklarını herkese sunma' amacıyla şekillendirdiğimiz iş modelimizi, teknolojiyle insani öğeleri bir araya getiren, uzun soluklu ve sağlam bir stratejiyle destekliyor, risk ve fırsatlarımızı bu kapsamda yönetiyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ekseninde tüm paydaşlarımız için yarattığımız değeri anlatmayı amaçladığımız faaliyet raporumuzu, bu entegre düşünce çerçevesinde hazırlıyoruz. Amacımıza doğru, her bir paydaşımız için öncelikli olan konuları stratejimizle birleştirerek ilerlediğimiz yolda, sorumlu ve şeffaf iletişimimizin uluslararası otoriteler tarafından ödüllendirilmesi bizim için gurur verici. Tek bir ekip olarak, değer yaratmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka, Türkiye, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Garanti BBVA Entegre Faaliyet Raporu'na Altın Stevie ödülü - Son Dakika

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