Garanti BBVA Genel Müdürlük binası, LEED platinum sertifikası aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar müşterilerini sürdürülebilirlik alanında pek çok fark yaratan ve yenilikçi uygulamayla buluşturan Garanti BBVA, bu yaklaşımını çevreye duyarlı sürdürülebilir tasarıma verdiği önemle de gösteriyor. Bu yaklaşımı doğrultusunda da inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koyarak geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevreci ve ekonomik olarak tasarruflu binaları tanımlayan sistem olan LEED sertifikasına sahip Türkiye'deki tek banka olan Garanti BBVA, buna bir yenisini daha ekledi.

Garanti BBVA Genel Müdürlük binası, LEED sertifikalardan en yüksek derece olan platinum sertifikasını almaya hak kazandı.

Türkiye, LEED sertifikasyonunda 2018 yılı itibarıyla Çin, Kanada, Hindistan, Brezilya ve Kore'nin ardından 6. sırada yer alıyor. Yine dünya LEED sıralamasında da ilk 10 ülke içinde bulunuyor. Mevcut binalar dışında "Yeni Binalar" kategorisinde ise Türkiye'de 16 adet platin sertifikalı yapı var. Garanti BBVA Kızılay Şubesi de bu kategoride bulunan tek banka binası.

Garanti BBVA'nın "Yeni Binalar" kategorisinde yer alan LEED sertifikalı diğer binaları; Garanti BBVA Pendik Teknoloji Merkezi (LEED Gold), Garanti BBVA Sivas Çağrı Merkezi (LEED Gold) ve Garanti BBVA Karşıyaka İzmir binası (LEED Gold) oldu.

Garanti BBVA, uzun yıllardır benimsediği sorumluluk anlayışıyla son 15 yıldır sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Türkiye'de kağıtsız bankacılık ortamı yaratan ilk banka olan ve Avrupa'nın ilk Çevreci Bonus Kartı'nı sunan Garanti BBVA, 2018 yılından beri de tasarrufu teşvik eden ürünlerden Yeşil Mortgage gibi çevre dostu ürünlere uzanan 34 farklı ürün ve hizmet ile sürdürülebilir kalkınmaya odaklanıyor.

Yeşil Mortgage kredisi haricinde, elektrikli ve hibrit otomobillerin finansmanına yönelik sunduğu Çevreci Taşıt Kredisi, Garanti Emeklilik'in Türkiye'de bir ilke imza attığı Sürdürülebilirlik Fonu, dijital dönüşüme yapılan yatırımlarla şubeye gitmeye gerek kalmadan gerçekleştirilen işlemler veya ağaçlandırma programları ile sürdürülebilirliğe olan katkısını sürdürüyor.

Geçen yıl itibarıyla 3 güneş enerjisi santrali yatırımını hayata geçiren Garanti BBVA, santrallerin üretmiş olduğu elektriği öz tüketim amacıyla kullanarak hizmet sektörü başta olmak üzere tüm yatırımcılara örnek olmayı hedefliyor.