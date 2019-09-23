Son Dakika Haberleri: Garanti bbva gm binası leed platinum sertifikası aldı
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Garanti bbva gm binası leed platinum sertifikası aldı

1 saat önce

Geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevreci ve ekonomik olarak tasarruflu binaları tanımlayan sistem olan LEED Sertifikası'na sahip Garanti BBVA'nın Genel Müdürlük Binası, LEED sertifikalardan en yüksek derece olan Platinum Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Garanti bbva gm binası leed platinum sertifikası aldı, System.String[]

Geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevreci ve ekonomik olarak tasarruflu binaları tanımlayan sistem olan LEED Sertifikası'na sahip Garanti BBVA'nın Genel Müdürlük Binası, LEED sertifikalardan en yüksek derece olan Platinum Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Türkiye, LEED sertifikasyonunda 2018 yılı itibariyle Çin, Kanada, Hindistan, Brezilya ve Kore'nin ardından altıncı sırada ve Dünya LEED sıralamasında da ilk 10 ülke içinde yer alıyor. Mevcut binalar dışında Yeni Binalar kategorisinde de Türkiye'de 16 adet Platin Sertifikalı yapı bulunurken, Garanti BBVA Kızılay Şubesi de bu kategoride bulunan tek banka binası olarak biliniyor. Garanti BBVA'nın Yeni Binalar kategorisinde yer alan LEED Sertifikalı diğer binaları arasında Garanti BBVA Pendik Teknoloji Merkezi (LEED Gold), Garanti BBVA Sivas Çağrı Merkezi (LEED Gold) ve Garanti BBVA Karşıyaka İzmir Binası (LEED Gold) bulunuyor. (Fotoğraflı)

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Kanada, Kore, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:50 Kaynak: DHA
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