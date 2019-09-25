Son Dakika Haberleri: "Garanti BBVA Güz Konserleri" cazın önemli isimlerini ağırlayacak
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"Garanti BBVA Güz Konserleri" cazın önemli isimlerini ağırlayacak

2 saat önce

Sun Drew the Gun, Gary Smulyan, Ralph Moore Band ve Janus Rasmussen "Garanti BBVA Güz Konserleri"nde müzikseverlerle buluşacak.

Sun Drew the Gun, Gary Smulyan, Ralph Moore Band ve Janus Rasmussen "Garanti BBVA Güz Konserleri"nde müzikseverlerle buluşacak.

Caz dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak etkinliğin ekim ayındaki ilk konuğu, gitarist ve söz yazarı Louisa Roach önderliğindeki Liverpool çıkışlı She Drew The Gun topluluğu olacak. Grup 4 Ekim'de Babylon'da sahne alacak.

Altı kez Grammy ödülüne layık görülen New Yorklu bariton saksofoncu Gary Smulyan, tenor saksofoncu Ralph Moore ile aynı sahneyi paylaşacak. İkili 7-8 Ekim'de Nardis Jazz Club'ta hayranlarıyla bir araya gelecek.

İzlandalı elektro-pop grubu Bloodgroup'un üyelerinden biri olan ve grubun 2013'te ayrılmasının ardından solo kariyerine devam eden müzisyen Janus Rasmussen, 26 Ekim'de Salon İKSV'de konser verecek.

Anders Fogh Rasmussen, Liverpool, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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