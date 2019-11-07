Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA Güz Konserleri kasım ayı programı açıklandı
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Garanti BBVA Güz Konserleri kasım ayı programı açıklandı

8 saat önce

Garanti BBVA Güz Konserleri, kasım ayı programı duyuruldu.

Garanti BBVA Güz Konserleri kasım ayı programı açıklandı, System.String[]

Garanti BBVA Güz Konserleri, kasım ayı programı duyuruldu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Güz Konserleri kapsamında kasım ayının ilk konuğu, kült televizyon serisi "True Detective"in müziklerinin arkasındaki "dahiyane" isim, çağdaş Amerikan folk sahnesinin yükselen yıldızı Lera Lynn olacak. Lynn, 12 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde dinleyicisiyle buluşacak.

1970'lerin başında funk sahnesinin öncüleri arasında yer alan, Karayip kökenlerinden beslenerek reggae ritimlerini funk, soul, R&B, caz ve rock'la birleştirerek sound'larını oluşturan Cymande ise 15 Kasım'da Babylon'da sahne alacak.

Soul, R&B, art pop ve punk rock etkili sound'u ve geniş yelpazeli müzik dağarcığıyla, müzisyen ve şarkı yazarı Joan As Police Woman, retrospektif solo projesiyle 20 Kasım'da Babylon'da müzikseverlerle buluşacak.

Saksafonda King Shabaka, klavede Danalogoue The Conqueror ve davulda Betamax Killer'dan oluşan The Comet Is Coming; hayal edilmiş bir apokalipsin müziğini sunuyor. 2016'da yayımladıkları "Channel The Spirits" albümüyle Mercury Ödülü'ne aday gösterilen ve hızla isimlerini duyuran grup The Comet is Coming da 21 Kasım'da yine Babylon'da sahneye çıkacak.

True Detective, William Lynn, Babylon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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