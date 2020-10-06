Garanti BBVA, internette alışveriş için Bonus Piu'yu pazara sundu - Son Dakika

Garanti BBVA, internette alışveriş için Bonus Piu'yu pazara sundu

Garanti BBVA, kullanıcıların kolayca sahip olacakları, internette güvenle alışveriş yapabilecekleri ön ödemeli Bonus Piu sanal kartını pazara sundu.

Garanti BBVA, internette alışveriş için Bonus Piu'yu pazara sundu, System.String[]

Garanti BBVA, kullanıcıların kolayca sahip olacakları, internette güvenle alışveriş yapabilecekleri ön ödemeli Bonus Piu sanal kartını pazara sundu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformları üzerinden alışveriş yapmak isteyen banka müşterisi olsun veya olmasın her kullanıcı, bir banka hesabı açması gerekmeksizin bonuspiu.com.tr sitesine girerek Bonus Piu ön ödemeli sanal kartını hemen oluşturup, anında yükleme yapıp, anında kullanabiliyor.

Kredi kartı veya banka kartı bulunmayan ancak internetten alışveriş ihtiyacı olan herkes, hayatı kolaylaştıran ön ödemeli Bonus Piu'ya kart ve kullanım ücreti ödemeden sahip oluyor.

Verilen bilgiye göre, Bonus Piu ön ödemeli sanal kart kullanmak isteyenler, ilk etapta internet sitesi üzerinden kartını oluşturuyor.

Kartını oluşturan kullanıcılar, bonuspiu.com.tr web sitesi üzerinden Garanti BBVA kartlarıyla, Garanti BBVA ATM'lerinden, BKM Ekspres ya da MoneySend üzerinden veya başka bankalardan EFT yoluyla belirlenen üst limitlere kadar kartlarına nakit yükleyerek diledikleri platformda alışveriş yapabiliyor.

İsteyen herkesin, 12-18 yaş arası gençlerin, e-ticaret sitelerinde sıklıkla alışveriş yapmayı tercih edenlerin ve oyun meraklılarının kolaylıkla ulaşabilecekleri Bonus Piu ön ödemeli sanal kart, yakın zamanda e-ticaret platformlarına özel iş birlikleriyle de kullanıcılarına farklı fırsatlar sunacak.

Kullanıcılar ayrıca, bonuspiu.com.tr web sitesi üzerinden çok yakın zamanda fiziksel kart başvurusunda da bulunabilecek.

Oyun tutkunları Bonus Piu kartlarını oluştururken, çok sevilen ve dünyanın en çok oynanan oyunlarından League of Legends karakterlerinin görselleriyle tasarlayabilecek.

"Bonus Piu, 'Yüklediğin kadar harca' prensibiyle çalışıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, internette alışverişin yeni kartı Bonus Piu'yu kullanıcılara sunmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bonus Piu'yu, özellikle bir kartı bulunmayan veya banka müşterisi olmayanlar için tasarladık. Bonus Piu birkaç dakika içinde açılıyor ve hemen kullanılabiliyor. İnternetten alışverişte nakitle ödemenin yarattığı pürüzleri ortadan kaldırdığı gibi bonus da kazandırıyor.

'Yüklediğin kadar harca' prensibiyle çalışan ön ödemeli Bonus Piu, bu yönüyle kullanıcısına bir limit güvenliği ve harcama kontrolü de sağlıyor. Türkiye'nin en çok sevilen kredi kartı Bonus çatısı altında sunduğumuz yeni ön ödemeli Bonus Piu kartımızın, internette alışverişe yeni bir boyut getireceğine ve her zaman olduğu gibi kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz." dedi.

İlk iş birliği Hepsiburada.com'la yapıldı

Kullanıcılarına internet alışverişlerinde yeni bir deneyim ve kazançlı fırsatlar sunmayı hedefleyen Bonus Piu, lansmanıyla birlikte ilk işbirliğine Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada.com ile birlikte imza atıyor.

Bu kapsamda kullanıcılar, Hepsiburada.com sitesi üzerinden veya bonuspiu.com.tr üzerinden platforma özel Bonus Piu-Hepsiburada kartlarını oluşturarak yükleme yaptıktan sonra hemen alışverişe başlayabiliyor ve 100 TL ve üzerindeki alışverişlerinden lansmana özel yüzde 5 ekstra Hepsiburada bonusu kazanıyor.

Hepsiburada, Ticaret, Banka, Bonus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, internette alışveriş için Bonus Piu'yu pazara sundu - Son Dakika Ekonomi

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