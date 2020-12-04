Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu Denizli'de başlıyor

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle, 2012 yılında başlayan "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" bu kez Denizli Ticaret Odası'nın katkılarıyla Denizli'deki kadın girişimcilerle buluşuyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı illerindeki kadın girişimcilerin ve girişimci ruhlarını desteklemek, işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak için ihtiyaç duydukları bilgi birikimini artırmak, pazardaki rekabetçi güçlerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, 16 Aralık 2020 tarihinde Denizli'de, Denizli Ticaret Odası'nın katkılarıyla başlıyor.

Garanti BBVA'nın finansman, cesaretlendirme, yeni pazarlara açılma ve eğitim başlıklarında hayata geçirdiği bütünsel kadın girişimciliği programının önemli bir parçası olan Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 3 bini aşkın girişimciye ücretsiz eğitim sağlandı. Bu kez program, 16 Aralık 2020 – 29 Ocak 2021'de online olarak gerçekleştirilecek.

Kadın Girişimci Yönetici Okulu'na katılmak isteyen adayların 11 Aralık 2020 tarihine kadar https://www.garantibbvakadingirisimci.com/yonetici_okulu_basvurusu#/ adresinden online başvuru yapması gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi?eğitmenleri?ve profesyoneller?tarafından verilen eğitimler dijital platform üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Eğitimlerde, günümüz dünyasında kadın girişimciler için fark yaratacak nitelikte olan dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, yönetimsel kodlama, finansman yönetimi gibi konulara odaklanılıyor.