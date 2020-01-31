Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun 2020'de ilk durağı İstanbul - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun 2020'de ilk durağı İstanbul - Son Dakika Ekonomi

Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun 2020'de ilk durağı İstanbul

6 saat önce

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012'de başlayan "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" 19 Şubat'ta İstanbul'da kadın girişimcilerle buluşacak.

Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun 2020'de ilk durağı İstanbul, System.String[]

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012'de başlayan "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" 19 Şubat'ta İstanbul'da kadın girişimcilerle buluşacak.

Garanti BBVA'nın açıklamasına göre, kadın girişimcilerin işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, uluslararası arenada rekabetçi güçlerini artırmak ve girişimci ruhlarını desteklemek amacıyla düzenlenen okul, 19 Garanti BBVA Partners Girişim Üssü'nde 19 Şubat'ta başlayacak.

Eğitimler kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyenler; işletme, müşteri ilişkileri, yönetim becerileri, finans ve insan kaynakları gibi konularda yaklaşık bir ay boyunca kadın girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimine katkı sağlayacak.


Garanti BBVA'nın Kadın Girişimci Yönetici Okulu programı kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 3 bine yakın kadın girişimciye ücretsiz eğitim sağlandı. Okula katılmak isteyen adaylar, 16 Şubat'a kadar www.eventbrite.com adresinden online başvuru yapabilecek. Online başvuru yapamayanlar, 17 Şubat'ta Garanti BBVA Partners Girişim Üssü'ndeki açılışa katılarak başvurularını tamamlayabilecek.

Boğazici Üniversitesi, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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