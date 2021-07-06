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Garanti BBVA, KOBİ'lere verdiği desteği sürdürüyor - Son Dakika

Garanti BBVA, KOBİ'lere verdiği desteği sürdürüyor

06.07.2021 15:50
Garanti BBVA, KOBİ'lere verdiği desteği sürdürüyor, System.String[]

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Özellikle yaşamış olduğumuz pandemi süreciyle birlikte KOBİ'ler için dijitalleşme, işlerini devam ettirebilmeleri açısından çok daha önemli ve öncelikli bir konu haline geldi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Özellikle yaşamış olduğumuz pandemi süreciyle birlikte KOBİ'ler için dijitalleşme, işlerini devam ettirebilmeleri açısından çok daha önemli ve öncelikli bir konu haline geldi. e-ticaret birçok sektörde geleneksel satış kanallarının önüne geçti." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Kaya ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer'in katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda, Garanti BBVA'nın esnaf ve KOBİ'lerin iş süreçlerine katkı sağlaması planlanan yeni çözümleri tanıtıldı.

Toplantıda Garanti BBVA'nın KOBİ Bankacılığı stratejisi ve bu kapsamda işletmelerin dijital dönüşümlerine rehberlik eden hizmetleri ile GÖSAŞ'ın bankanın POS müşterisi üye iş yerlerine özel tasarladığı çözümler ve sunduğu avantajlar paylaşıldı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, dijitalleşme sürecinin hız kazandığı günümüz dünyasında KOBİ'lerin ihtiyaçlarının ve önceliklerinin değiştiğini aktardı.

KOBİ Bankacılığı stratejileri ve hizmetleriyle ilgili bilgi veren Kaya, şunları kaydetti:

"Özellikle yaşamış olduğumuz pandemi süreciyle birlikte KOBİ'ler için dijitalleşme, işlerini devam ettirebilmeleri açısından çok daha önemli ve öncelikli bir konu haline geldi. e-ticaret birçok sektörde geleneksel satış kanallarının önüne geçti. Böyle bir dünyada oyun dışında kalmamak adına, işletmelerin finansal ihtiyaçlarının yanında, çok daha farklı alanlarda desteğe, yönlendirmeye ihtiyaçları var. Son bir yıla dönüp baktığımızda, genel görünüm olarak KOBİ ve işletmelerin pandeminin etkisiyle cirolarının düştüğünü ve bu düşen cirolar içinde maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Bu tablo içinde hemen her işletme nakit akışını efektif yönetmeye odaklanırken, birçoğu da fiziksel mağaza cirolarının azalmasıyla e-ticarete geçmeye ihtiyaç duyuyor. Biz de müşterilerini yakından tanıyan ve ihtiyaçlarını bilen bir banka olarak, bu dönemde tüm finansal ve finansal olmayan ihtiyaçlarında, deneyimli ekibimiz ve uzun yıllara dayanan tecrübemizle, KOBİ'lerin 'çözüm ortağı olma' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bir anlamda bankacılığın geleceğine bakıyor, KOBİ'lerin finansal sağlığını gözeten, onlara yol gösteren, işlerini, hayatlarını kolaylaştıran, doğru zamanda, doğru tavsiye, yönlendirmeler ve desteklerle iş süreçlerine katkı sağlayacak bir çözüm ortağı olarak kendimizi konumluyoruz. "

Kaya, bu yaklaşımdan hareketle Garanti BBVA POS sahibi her ölçekten işletmenin ihtiyaç duyduğu ürün veya hizmete ulaşacağı, bunları kullanırken sürdürülebilir fayda sağlayacağı ayrıcalıklar sunduklarını bildirdi.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ve bunu sürdüreceklerini vurgulayan Kaya, "Türkiye genelinde ne kadar çok KOBİ'ye desteklerimizi ulaştırabilirsek hem işletmelerin sürdürülebilirliğine hem de ekonomiye o kadar fazla katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz." dedi.

"Pandemi süreci, müşterilerimizin alışkanlıklarında önemli değişiklikleri tetikledi"

GÖSAŞ Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer de pandemi sürecinin, müşterilerin alışkanlıklarında önemli değişiklikleri tetiklediğini söyledi.

Bu süreçte her 3 TL'lik harcamanın 1 TL'sinin sanal ortamda gerçekleştiğini, son 1 yılda kartla yapılan temassız ödemeler payının yüzde 27'den yüzde 49'a çıktığını aktaran Süzer, şunları kaydetti:

"Bu dönemde esnaf ve KOBİ'ler, müşterilerinin talep ve beklentilerine uygun olarak hızlı bir şekilde e-ticarete geçerken, satış kanalı olarak da interneti kullanmaya başladı. Bu süreçte GÖSAŞ olarak hem sürekli takip ettiğimiz verilerden hem de müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerden esnaf ve KOBİ'lerimizin 3 ana trend ve ihtiyaca odaklandığını görüyoruz. İşletmeler öncelikle maliyetlerini azaltmak, kısa dönemli nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve e-ticarete geçişte desteğe ihtiyaç duyuyor. Biz de bu kapsamda Garanti BBVA POS müşterilerine özel ve bu ihtiyaçlarına cevap verecek bir program geliştirdik. Program kapsamında, iş yerlerimizin maliyetlerine yardımcı olacak 20 kadar kampanya ve iş birliği oluşturduk. Bu iş birlikleri kapsamında, sektöründe önde gelen firmalarla entegrasyonlar yaparak POS sahiplerimizin başka bir kanalda göremeyeceği fırsatları sunmak ve bu yolla maliyetlerini düşürmeyi hedefledik.

Garantibbvapos.com.tr adresine giren müşterilerimiz, ayda 3 bin TL'ye varan bonus ve indirimlerden nasıl faydalanacağını kolaylıkla görebiliyor. Diğer taraftan ticari kredi kartı sahibi POS müşterilerimize 10 bin TL'ye kadar faizsiz ve ücretsiz ekstre erteleme ile 5 bin TL'ye kadar faizsiz ve ücretsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuyoruz."

Süzer, e-ticarete geçiş süreçlerinde ihtiyaç duyacakları alanında en yetkin firmalarla onları bir araya getirdiklerini ve bu iş birliklerinde yüzde 50'lere varan indirim imkanı sağladıklarını söyledi.

Çalışmalara devam edeceklerini bildiren Süzer, "Her ay sürekli gelişecek ve zenginleşecek tüm bu değer önerileriyle, esnaf ve KOBİ müşterilerimize Garanti BBVA POS sahibi olmanın farkını ve avantajlarını yaşatacağımıza, iş süreçlerine önemli katkı sağlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Işıl Akdemir Evlioğlu, Sibel Kaya, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, KOBİ'lere verdiği desteği sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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