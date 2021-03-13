Garanti BBVA kömürü finanse etmeyecek - Son Dakika

Garanti BBVA kömürü finanse etmeyecek

13.03.2021 12:31
Garanti BBVA kömürü finanse etmeyecek, System.String[]

Garanti BBVA, iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçişte uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek, kömürü ve kömürle ilişkili aktiviteleri finanse etmeyeceğini duyurdu.

Garanti BBVA, iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçişte uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek, kömürü ve kömürle ilişkili aktiviteleri finanse etmeyeceğini duyurdu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, bu taahhüt aynı zamanda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) tavsiyeleriyle uyumlu ve küresel sıcaklık artışını maksimum 1,5 santigrat derece ile sınırlama, 2050'de karbon nötr ekonomi hedeflerine de hizmet ediyor.

Garanti BBVA, adil dönüşüm ilkesi doğrultusunda, bu alanda faaliyet gösteren müşterilerini yeşil yatırımlar için teşvik etmeyi hedeflerken, müşterilerinin yeşil yatırımlarına finansman sağlamaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Garanti BBVA olarak, tüm bireyler için kapsayıcı, güçlü ve istikrarlı bir ekonominin, finansal hizmet sektörünü toplumsal ihtiyaçlar ışığında yeniden şekillendirerek mümkün olacağına inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kurum kültürümüzün önemli bir parçası olan sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında iklim değişikliğiyle mücadeleye büyük önem veriyoruz. Ekonomik ve toplumsal refah için dünya üzerindeki yaşamın karşı karşıya kaldığı en büyük küresel krizlerden olan iklim değişikliğine karşı, iş dünyasını ve paydaşlarımızı harekete geçmeleri için teşvik ediyoruz.

2014 yılından beri proje finansmanı kapsamında finanse ettiğimiz yeni enerji projelerinin tamamı yenilenebilir enerji yatırımlarından oluşuyor. 2015 yılında Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine ve iklim değişikliğiyle mücadelesine destek olmak amacıyla İklim Değişikliği Eylem Planımızı yayımladık. Proje Finansmanı portföyümüzdeki yenilenebilir enerji oranı yüzde 73'e ulaşırken bu alana sağladığımız toplam finansman 5,3 milyar doları aştı."

Yaklaşık yüzde 25 pazar payıyla Türkiye'de rüzgar enerji santrallerinin finansmanında pazar lideri olduklarını belirten Baştuğ, "Yenilenebilir enerjiye olan desteğimiz ve katkımız ortada… Şimdi bu duruşumuzu bir adım öteye taşıyor ve kömürle bağlantılı aktiviteleri finanse etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz. Mevcut portföyümüzdeki kömür faaliyetlerine ilişkin riskimizi de en geç 2040 yılına kadar sıfırlayarak bu sektörden tamamen çıkacağız. Kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğiz.

Bununla birlikte kömür sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimizin yeşil yatırımlarına destek vererek, ülkemizde düşük karbona geçiş sürecinin hızlanması ve bu dönüşümün adil bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Müşterilerimize bu yolculukta aktif şekilde yardımcı olarak, sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişlerinde hem finansal hem de bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA kömürü finanse etmeyecek - Son Dakika Ekonomi


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