Garanti BBVA Konserleri, 19 Mart'ta yeniden başlıyor - Son Dakika
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Garanti BBVA Konserleri, 19 Mart'ta yeniden başlıyor

10.03.2022 18:35
Garanti BBVA Konserleri, 19 Mart'ta yeniden başlıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir fiziki ortamda yapılmasına ara verilen Garanti BBVA Konserleri, 19 Mart'tan itibaren yeniden müzikseverlerle buluşacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir fiziki ortamda yapılmasına ara verilen Garanti BBVA Konserleri, 19 Mart'tan itibaren yeniden müzikseverlerle buluşacak.

Popüler müziğin sevilen isimleri, IF Performance Hall Beşiktaş'ta ve Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde düzenlenecek üç farklı konserde dinleyicilerle bir araya gelecek.

Program kapsamında Büyük Ev Ablukada, 19 Mart'ta IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahne alacak.

Türkçe alternatif müziğin beğenilen gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz da 23 Mart'ta IF Performance Hall Beşiktaş'taki konserinde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Indie pop ve elektro pop tarzıyla tanınan Kid Francescoli ise 7 Nisan'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşacak. ???????

Tüm konserler, saat 21.30'da başlayacak.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Garanti Bankası, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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