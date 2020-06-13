Garanti BBVA, kurumsal yönetimin en iyisi seçildi - Son Dakika

Garanti BBVA, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından verilen "Kurumsal Yönetim Ödülleri" kapsamında 2019 yılının en yüksek nota sahip şirketi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, TKYD tarafından, şirketlerin bir önceki yıl elde ettikleri "kurumsal yönetim derecelendirme notları" baz alınarak verilen "Kurumsal Yönetim Ödülleri" kapsamında 2019 yılının en yüksek nota sahip şirketi oldu.

Banka, TKYD'nin yaptığı değerlendirmeye göre 97,28 puanla "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Şirket" ödülünü alırken, 97,55 puanla "Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Derecelendirme Notuna Sahip Şirket" kategorisinde de ilk sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA olarak kurumsal yönetim ilkelerini sadece yönetim yaklaşımı olarak görmüyor, Garanti BBVA kültürünün yapı taşları olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu alanda uzun yıllardır en yüksek performansı elde etmek için yoğun bir çaba gösterdik. Bu çabalarımızın kendi alanında öncü kuruluş olan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından tasdik edilerek 2 farklı kategoride birincilik ödülü almaktan mutluluk duyuyoruz. Hem kurumsal hem de yönetim kurulu alanında takdir edilmek bizi teşvik ederken, gelecekte yapacağımız çalışmalarımız için ayrı bir güven ve motivasyon sağladı.

Garanti BBVA'nın kurumsal kültürünün temelini oluşturan dürüstlük, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri, tüm paydaşlarımıza olan bağlılığımız ve sorumluluğumuz, dijitalleşmeyi ileri taşıdığımız çalışmalarımızın da etkisiyle Bankamızın sağlam yönetim yapısını şekillendiriyor. Etkimizin ve yarattığımız değerin bankacılıkla sınırlı olmadığının bilinciyle, sürekli değer yaratmak için sürdürülebilir finans ve kalkınmayı odağımıza alarak, çalışmaya devam edeceğiz."