Garanti BBVA Leasing ve Elin Enerji iş birliği protokolü imzaladı

Garanti BBVA Leasing, Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmasına imkan sağlamak ve güneş enerjisi alanında müşterilerine özel çözümler sunmak üzere, sektörün önemli firmalarından Elin Enerji ile iş birliğine imza attı.

Garanti BBVA Leasing'den yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Leasing, enerji sektöründe 39 yıldır adından başarıyla söz ettiren Elin Enerji ile iş birliğine imza attı.

Güneş enerjisi alanında yatırımcılara özel finansman desteği sağlamak amacıyla gerçekleşen bu iş birliği, hem yatırımcıların finansmana kolay ulaşmasına hem de Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmasına imkan sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elin Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karakeçili, sektörde en büyük değil en iyi olmanın önemini vurgulayarak, "Bu bağlamda kalite ve müşteri memnuniyeti birinci önceliğimizdir. Bu anlaşma ile yatırımcılar kaliteli ürünlere ekonomik finansman koşullarıyla erişebilecekler." ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar açısından da güvenli, kazançlı bir imkan sunduklarını ifade eden Karakeçili, şunları kaydetti:

"Leasing sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan Garanti BBVA Leasing ile bu işbirliği protokolünü imzalayarak yatırımcılar açısından da güvenli ve kazançlı yatırım imkanını bir arada yaratmış olacağız. Güneş enerjisi yatırımları ülkemizin enerji ithalatını ciddi şekilde azaltmaktadır. Bu işbirliği protokolüyle yatırımcıların finansmana ulaşmaları kolaylaşacak ve yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomimize de ciddi katkılar sağlanacaktır."

"Müşterilerimize sürdürülebilir finansman çözümler sağlıyoruz"

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen de tam 30 yıldır Türkiye'de leasing sektörünün gelişmesine katkıda bulunduklarını belirterek, "Tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir finansman çözümleri yaratmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına finansman sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar pek çok önemli iş birliği gerçekleştirdik. Güneş enerjisi sektöründe bizim gibi uzun yıllardır hizmet veren Elin Enerji ile yaptığımız iş birliğinin sektöre önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu birleşmeyle birlikte yatırımların da yaygınlaşacağına inancımız tam. Ülke ekonomimiz için de oldukça önemli olan bu iş birliklerine önümüzdeki süreçte de imza atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.