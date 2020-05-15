Garanti BBVA Mobil, evden işlem yapmayı kolaylaştıran özelliklerle yenilendi - Son Dakika

Garanti BBVA Mobil, evden işlem yapmayı kolaylaştıran özelliklerle yenilendi

Garanti BBVA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle evde daha çok vakit geçirilen bu dönemde, mobil uygulamasının açılış sayfasını yeniledi ve uygulamaya evden işlem yapmayı kolaylaştıran yeni özellikler ekledi.

Garanti BBVA Mobil, evden işlem yapmayı kolaylaştıran özelliklerle yenilendi, System.String[]

Garanti BBVA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle evde daha çok vakit geçirilen bu dönemde, mobil uygulamasının açılış sayfasını yeniledi ve uygulamaya evden işlem yapmayı kolaylaştıran yeni özellikler ekledi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 8,5 milyon dijital kullanıcıya sahip banka, teknolojik yenilikleri insani öğelerle bir araya getirerek kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Garanti BBVA Mobil'in açılış sayfasında, uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar sade ve kolay bir yapıyla karşılaşırken, hızlı işlem yapmak isteyen müşteriler de "Para çek/yatır", "Şubeye Gitmeden Yap" gibi adımlara tek dokunuşla ulaşabiliyor.

Hızlı işlemler alanında yer alan "Şubeye Gitmeden Yap" adımı sayesinde kullanıcılar, işlemlerin dijitalden nasıl yapıldığını kolayca öğrenebiliyor ve ilgili adıma hızlıca yönlendiriliyor. Bu sayede Garanti BBVA Mobil'i yeni deneyimleyecek bir müşteri, uygulamayı yardıma ihtiyaç duymadan kullanabiliyor.

Garanti BBVA Mobil'e giriş yaptıktan sonra benzer yalın deneyim devam ediyor. Kullanıcılar hesap bakiyelerini, kredi kartı limitlerini ve son hareketlerini kolayca görüntülerken, en çok ihtiyaç duydukları fonksiyonlara tek tıkla ulaşabiliyor.

Kullanıcıların şubeye gitmeden neredeyse her işlemi dijitalden yapmalarını sağlayan Garanti BBVA, müşterilerini dijital kanallara daha çok yönlendirmek adına yeniliklerine devam ediyor. Kredi kartı ya da banka kartı olmayan müşteriler de Garanti BBVA Mobil'in ana ekranında yer alan "Parola Al/Parolamı Unuttum" adımından görüntülü görüşerek şubeye gitmeden kolaylıkla parola alabiliyor.

Garanti BBVA Mobil kullanıcıyla iletişim noktalarını da tek bir çatı altına topluyor. Kullanıcılar hikayeleri, bildirimleri, kendilerine özel kampanyaları ve ürün tekliflerini tek bir alandan görüntüleme kolaylığına kavuşuyor.

"Müşterilerimiz için bu dönemi kolaylaştırmayı amaçladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Evlioğlu, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin teknolojik gelişmeler ve yaşanılan gündeme bağlı olarak sürekli değiştiğini ve yeniden şekillendiğini ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle evde kalmaya hassasiyet gösterilen bu günlerde, mobil uygulamaya getirilen yeniliklerle hem kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşımayı, hem de bankacılık işlemlerinin dijital kanallarla kolayca gerçekleştirilmesini istediklerini belirten Evlioğlu, şunları kaydetti:

"Mobil uygulamamızda yaptığımız iyileştirmelerle müşterilerimiz için bu dönemi kolaylaştırmayı amaçladık. Mobil uygulamamıza getirdiğimiz yeniliklerle, dijital bankacılıkla yeni tanışan müşterilerimize eğitim uygulaması olarak da katkı sunuyoruz. Müşterilerimize daha basit, kullanışlı, kendilerine zaman kazandıran, kısa ve sorunsuz bir deneyim sunmak, hayata geçirdiğimiz akıllı çözümlerle yaşamlarını iyileştirmek için sürekli çalışıyoruz. Garanti BBVA'da kullanıcı deneyimi hiç bitmeyen bir süreç. Banka içinde yetkin bir kullanıcı deneyimi ekibi var ve bu sayede birçok çözümü içeride hızla geliştiriyoruz. Düzenli kullanılabilirlik araştırmaları sayesinde müşterilerimizle iletişime geçiyor ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de önceliğimiz, kişiselleştirmenin öne çıktığı deneyimleri artırmak, kullanıcılarımızın günlük finansal yaşamlarını kolaylaştıran ve finansal sağlıklarını iyileştiren adımlar atmak olacak."

Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 01:04 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Mobil, evden işlem yapmayı kolaylaştıran özelliklerle yenilendi - Son Dakika Ekonomi

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