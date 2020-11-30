Garanti BBVA Mobil, Huawei AppGallery'de yerini aldı

Garanti BBVA Mobil uygulamasının altyapısı, Huawei Mobil Servisler'e uyumlu hale getirilerek AppGallery'deki yerini aldı.

Huawei'de yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'ye özel lokal uygulamaları hızla resmi uygulama mağazasına katarak tüm kullanıcılar için benzersiz bir kullanım deneyimi yaratmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Garanti BBVA Mobil uygulamasının altyapısı Huawei Mobil Servisler'e uyumlu hale getirilerek AppGallery'deki yerini aldı.

Harita ve QR kod entegrasyonlarının da tamamlandığı uygulama ile Garanti BBVA, artık milyonlarca AppGallery kullanıcısına da hizmet verecek.

Huawei, hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği kaliteli yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların Huawei Mobil Servisler'e dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor.

Huawei AppGallery, hepsi basit ve sorunsuz bir tarama deneyimiyle arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulama içeriyor.

Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama varsa tek yapmaları gereken uygulama adını "İstek Listesine" göndermek olurken, bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

Huawei AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için en üst düzeyde doğrulama uyguluyor.

Biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler, Huawei cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sunuluyor.