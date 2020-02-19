Garanti BBVA Mortgage'den kamu lojmanlarından ev almak isteyenlere özel kredi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Garanti BBVA Mortgage'den kamu lojmanlarından ev almak isteyenlere özel kredi - Son Dakika

Garanti BBVA Mortgage'den kamu lojmanlarından ev almak isteyenlere özel kredi

6 saat önce

Garanti BBVA Mortgage, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bankalarla yaptığı protokol kapsamında, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında konut kredisi kullandırıyor.

Garanti BBVA Mortgage'den kamu lojmanlarından ev almak isteyenlere özel kredi, System.String[]

Garanti BBVA Mortgage, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bankalarla yaptığı protokol kapsamında, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında konut kredisi kullandırıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Mortgage, kamu lojmanlarından ev satın almak isteyen müşterilerine aylık yüzde 0,95 faiz oranıyla 120 ay vadeli kredi imkanı sunuyor.


Kişiye özel ödeme planından da yararlanılabilen kampanya kapsamında, konut kredisi kullanmak isteyenler Garanti BBVA şubeleri, "www.garantibbvamortgage.com" sitesi veya 444 3846 - 444 EVİM telefon hattı aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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