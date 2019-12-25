Garanti BBVA'nın Çin Eximbank'tan 300 milyon dolar kredi sağlaması

Garanti BBVA'nın Çin Eximbank'tan sağladığı 300 milyon dolar tutarındaki kredi, Türk firmalarının Çin'den yapacakları ithalatların finansmanında kullanılacak.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, Çin Eximbank'tan 300 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli kredi sağladı.

İki banka arasındaki anlaşma kapsamında sağlanan kredi, Türk firmalarının Çin'den yapacakları ithalatların finansmanında kullanılacak. Dış ticarette müşterilerinin çözüm ortağı olarak hareket eden Garanti BBVA, uluslararası anlaşmalarla dış ticaretin finansmanında müşterilerine farklı çözümler sunuyor.

Garanti BBVA, gerçekleştirdiği bu anlaşmayla Çin bankalarıyla süregelen güçlü ilişkilerini pekiştirmeye devam etti.

"Anlaşma, uluslararası piyasalarda bankamıza duyulan güçlü güvenin göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA, bu kredi anlaşmasıyla Çin işlemlerindeki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Çin Eximbank ile uzun yıllara dayanan güçlü bir ilişkimiz var. 2016'da imzaladığımız sözleşmeden sonra Çin Eximbank ile tekrar yüksek tutarlı bir krediye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma, uluslararası piyasalarda bankamıza duyulan güçlü güvenin de bir göstergesi. Çin'de temsilcilik açan Türkiye'den ilk banka olarak Çin ile ilgili ciddi bir bilgi birikimimiz var. Çin ile işlem yapan firmaların Garanti'nin bu uzmanlığından faydalanmasını isteriz. Güçlü yurt dışı bağlantılarımızla dış ticaretin finansmanı konusunda müşterilerimize yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz."