Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA'nın fintech yarışması Open Talent sonuçlandı
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Garanti BBVA'nın fintech yarışması Open Talent sonuçlandı

46 dakika önce

Garanti BBVA tarafından Türkiye'de 4. kez düzenlenen fintech yarışması BBVA Open Talent sonuçlandı.

Garanti BBVA'nın fintech yarışması Open Talent sonuçlandı, System.String[]

Garanti BBVA tarafından Türkiye'de 4. kez düzenlenen fintech yarışması BBVA Open Talent sonuçlandı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, finansal teknolojilere katkı sağlayan ve start-upların katıldığı BBVA Open Talent yarışmasında, 5 finalist mücadele etti.

Finalistler arasında yer alan Pisano, 24 Ekim'de Madrid'de düzenlenecek BBVA Open Summit'te büyük ödül için yarışma hakkı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, finansal ekosistem ve onu çevreleyen her şeyin bünyesinde bulundukları BBVA'nın odağında yer aldığını belirtti.

10 yıldan uzun süredir girişimlerin yanında olan BBVA'nın, yetenekli ve yaratıcı çözümler sunan girişimleri desteklediğini vurgulayan Başer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 11'incisi düzenlenen Open Talent, finansal teknoloji veya finans alanına direkt ve dolaylı olarak çözüm getiren girişimlere yönelik dünyanın en önemli fintech yarışması haline geldi. Sektördeki dönüşümü tetikleyen fintech girişimleriyle etkileşim içinde olmaya ve onlardan beslenmeye büyük önem veriyoruz. Çok önemsediğimiz Open Talent'ı 4. kez İstanbul'da düzenleyerek girişimcilerimizin sesini dünya çapında duyurmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ayağının bu yılki birincisi Pisano, yapılan değerlendirmenin ardından Madrid'deki finale katılmaya hak kazandı. Pisano'ya, çalışmalarını global çapta anlatabileceği ve alanında uzman kişilerle tanışacağı uluslararası finalde başarılar diliyoruz."

Türkiye, Madrid, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:16 Kaynak: AA
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