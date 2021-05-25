Garanti BBVA'nın önceliği müşterilerinin finansal sağlığı - Son Dakika

Garanti BBVA'nın önceliği müşterilerinin finansal sağlığı

25.05.2021 11:12
Garanti BBVA'nın önceliği müşterilerinin finansal sağlığı, System.String[]

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, insanların parayı yönetme konusunda doğru yönlendirmelere ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Garanti BBVA olarak, müşterilerimize, kendisine özel yol haritasını birlikte oluşturmak için, teknolojimizi kullanarak onların finansal...

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, insanların parayı yönetme konusunda doğru yönlendirmelere ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Garanti BBVA olarak, müşterilerimize, kendisine özel yol haritasını birlikte oluşturmak için, teknolojimizi kullanarak onların finansal sağlık durumunu tanıyıp anlayarak, kişiye özel çözümler öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, banka, "her zaman müşterisini düşünen ve onlara tavsiyeler veren banka" olma amacıyla, müşterilerinin finansal sağlığını iyileştirmeye en önemli öncelikleri arasında yer veriyor. Banka, en basit anlamda "Finansal Sağlık" kavramını, aylık bütçeyi yönetmek, beklenmedik masraflara karşı hazırlıklı olmak, hayatı daha keyifli kılan harcamaları gönül rahatlığıyla yapmak ve hayal edilen geleceğe ve hedeflere ulaşabilmek için fırsatlardan haberdar olmak şeklinde tanımlıyor.

Bu kapsamda da kişiye özel çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Her anlamda iyi ve rahat bir hayat yaşamanın finansal sağlıktan geçtiğine inanan Garanti BBVA, müşterilerinin finansal sağlığını gözetmeyi aynı zamanda toplumsal sorumluluğu olarak görüyor. Bu kapsamda, herkesin kendi finansal sağlık durumunu fark etmesini, takip ve analiz etmeyi öğrenmesini hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, insanların parayı yönetme, parayla ilgili konuları takip etme konusunda doğru yönlendirmelere ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Finansal sağlığımızı iyileştirebilmek için alternatifleri bilmek ve bunların arasından kendimize en uygun yöntemi seçebilmek, finansal açıdan kendimizi daha güvenli ve huzurlu hissetmemizde önemli bir rol oynuyor. Hepimizin hayat hedefleri, sahip olduğumuz imkanlar ya da yaşadığımız zorluklar farklı. İşte tam da bu sebeple, finansal sağlığa ulaşma ve sürdürülebilir kılma yöntemleri de farklı olmalı." ifadelerini kullandı.

Evlioğlu, Garanti BBVA olarak, müşterilerin, özel yol haritasını birlikte oluşturmak için, teknolojiyi kullanarak müşterilerin finansal sağlık durumunu tanıyıp anlayarak, kişiye özel çözümler önerdiklerini ifade ederek, "Garanti BBVA Mobil uygulamamızda, müşterilerimizin finansal durumlarının farkında olarak planlamalarını çok daha kolay yapabilmeleri için 'Durumum' alanını sunuyoruz. Kendilerine özel finansal sağlık ipuçlarını takip ederek ve uygulayarak, gelir-gider dengelerini sağlamalarını, varlık ve borçlarını yönetmelerini ve bu şekilde geleceği daha kolay planlamalarını amaçlıyoruz. Teknoloji, bilgi ve doğru tavsiyenin gücünü birleştirerek, 'Garanti BBVA Danışmanlığı, Finansal Sağlığınıza İyi Gelir' mottosuyla müşterilerimizin hizmetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef birikim yapma yeteneği kazandırmak

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten ise Finansal Sağlık yaklaşımı çerçevesinde müşterilerin, harcama alışkanlıklarını analiz ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin beklenmedik durumlara karşı hazır olabilmeleri ve bugünü planlarken gelecek için birikim yapma yeteneği kazanmaları öncelikli hedefimiz. Garanti BBVA Mobil'de yer alan Akıllı İşlemler servisi ve kişiye özel sunduğumuz önerilerle günlük bankacılık işlemlerini daha kolay yapabilmelerini ve finansal yönetimlerinde farkındalık kazanmalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Garanti BBVA Mobil'de müşterilerimize kredi kartından kendi bütçelerine göre birikim yapmalarına imkan tanıyan 'Harcadıkça Biriktir' fonksiyonuyla, kart ekstrelerinin belirledikleri oranında birikim yaparken günlük faiz kazanmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda vadeli mevduat hesaplarına her vadede otomatik şekilde para aktarılmasını sağlayan 'Vadeli Hesaba Düzenli Para Aktar' gibi seçenekler sunuyoruz. Ayrıca 'NET Hesap' gibi birikim dönemleri sonunda kazanacakları net getiriyi önceden bilmelerini sağlayan, tasarrufu anlaşılır kılan ve teşvik eden ürünler sunarak birikimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

Diğer taraftan evdeki altınların, şubeler ve anlaşmalı kuyumcular vasıtasıyla gram üzerinden hesaba yatırılması gibi yollarla müşterilerin biriktirdikleri altınları ihtiyaçları doğrultusunda kredi ve mevduat hesapları için kullanmalarını mümkün kıldıklarını kaydeden Akten, "Garanti BBVA Akıllı İşlemler servisine ve müşterilerimize özel öngörülü aksiyon önerilerimize yeni özellikler eklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Banka olarak en temel önceliğimiz, dijital yetkinliğimizle ve güçlü teknolojik araçlarımızın desteğiyle müşterimizi gelecekte oluşabilecek finansal ihtiyaçları konusunda farkındalık yaratarak bilgilendirmek ve bu süreçte yanlarında olmak." bilgilerini verdi.

Kredi, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'nın önceliği müşterilerinin finansal sağlığı - Son Dakika Ekonomi


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