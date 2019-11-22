Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA'nın sendikasyon kredisine işlem tutarının üzerinde talep geldi
Son Dakika Güncel Garanti BBVA'nın sendikasyon kredisine işlem tutarının üzerinde talep geldi - Son Dakika

Garanti BBVA'nın sendikasyon kredisine işlem tutarının üzerinde talep geldi

6 saat önce

Garanti BBVA'nın 367 gün vadeli sendikasyon kredisine işlem tutarının yüzde 120'si kadar fazla talep geldi.

Garanti BBVA'nın sendikasyon kredisine işlem tutarının üzerinde talep geldi, System.String[]

Garanti BBVA'nın 367 gün vadeli sendikasyon kredisine işlem tutarının yüzde 120'si kadar fazla talep geldi.


Garanti BBVA açıklamasına göre, işleme, ilk defa kreditör olarak katılan 8 banka dahil, 16 ülkeden 31 banka katılım sağlarken, yılın ikinci yarısında en yüksek kredi yenileme oranına ulaşıldı. Sağlanan kredi 229 milyon 500 bin dolar ve 518 milyon 800 bin avro olmak üzere, iki dilim halinde sırasıyla "Libor+yüzde 2,25" ve "Euribor+yüzde 2,10" maliyetle temin edildi.


"Hedeflenen tutarın oldukça üzerinde talep geldiğini görmekten memnunuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA olarak, gerek yeni katılan gerek katılımlarını arttıran bankalarla yüzde 100'ün üzerinde yenileme oranına ulaştığımız sendikasyon kredisi, hem muhabir ağımızın gücünü hem de muhabirlerimize iş yaratma kabiliyetimizdeki başarıyı gösteriyor. Sendikasyon kredisinin yenilenmesinden ve özellikle işlem için hedeflenen tutarın oldukça üzerinde talep geldiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu işlem, Garanti BBVA'nın yurt dışı finansman piyasasındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha kanıtlarken, bankamızın dış ticaretin finansmanına sağladığı katkıyı ve ülkemizdeki şirketlere uluslararası rekabette sunduğu desteği pekiştirecektir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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