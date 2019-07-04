Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA Partners 2019-2020 dönem başvuruları başladı
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Garanti BBVA Partners 2019-2020 dönem başvuruları başladı

25 dakika önce

Garanti BBVA'nın oluşturduğu "Garanti BBVA Partners"ın yeni dönem başvuruları başladı.

Garanti BBVA Partners 2019-2020 dönem başvuruları başladı, System.String[]
Garanti BBVA'nın oluşturduğu "Garanti BBVA Partners"ın yeni dönem başvuruları başladı.
Girişimcilik ekosistemine olan katkılarıyla fark yaratmayı hedefleyen Garanti BBVA Partners başvuruları 3-17 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
Yeni iş kuran ve işletmelerine yönelik gerekli kaynaklar için destek arayan girişimcilere destek veren Garanti BBVA Partners, yeni dönemde de girişimcilerin sürdürülebilir büyüme ve strateji geliştirmesine olanak sağlamayı hedefliyor.
Girişimlere ihtiyaç duyduğu ofis, mentorluk ve ihtiyaçlarına yönelik eğitim desteğinin de verildiği Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı'nın başvuruları sonrasında seçim sürecinden başarıyla geçen tüm girişimciler, projelerini hayata geçirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla programın sunduğu tüm desteklerden yararlanabilecekler. Programa, asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, üç yıldan kısa süredir faaliyet gösteren, ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimler başvuruda bulunabilecek.
Her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimin, KOBİ'lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesi, projelere ivme kazandırılması amacıyla 2015 yılında oluşturulan Garanti BBVA Partners çatısı altında bugüne kadar 50'ye yakın girişimciye destek verildi.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:07 Kaynak: DHA
Ekonomi
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