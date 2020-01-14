Garanti BBVA Partners 2020 girişimci başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Partners 2020 girişimci başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi

Garanti BBVA Partners 2020 girişimci başvuruları başladı

6 saat önce

Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen girişimcilik çalışmaları ile girişimcileri destekleyen Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem başvuruları başladı.

Garanti BBVA Partners 2020 girişimci başvuruları başladı, System.String[]

Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen girişimcilik çalışmaları ile  girişimcileri destekleyen Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem başvuruları başladı. Girişimcilik eko sistemine olan katkısı ile fark yaratan Garanti BBVA Partners'a başvurular 14 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Girişimlerin ihtiyaç duyduğu ofis, mentorluk, eğitim desteğinin de verildiği Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı'nın 2020 yılı başvuruları 14 Ocak tarihinden itibaren https://www.garantibbvapartners.com/ adresi üzerinden yapılabilecek. Programa, asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, üç yıldan kısa süredir faaliyet gösteren ve ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimler başvuruda bulunabilecek. Başvurular sonrasında jüri seçim sürecinden geçen girişimciler, programın sunduğu desteklerden yararlanabilecekler.2015 yılında hayata geçirilen Garanti BBVA Partners çatısı altında bugüne kadar 50'den fazla girişimciye destek verildi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, görevinden istifa edeceğini açıkladı
Moussa Sow, İtalya 2. Ligi'ne transfer oluyor Günlük burç yorumları 14 Ocak 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü! Tarihi zirveye ramak kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 19:35:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Garanti BBVA Partners 2020 girişimci başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]