Garanti BBVA Partners, 2020 ilk dönem girişimcilerini bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Partners, 2020 ilk dönem girişimcilerini bekliyor - Son Dakika Ekonomi

Garanti BBVA Partners, 2020 ilk dönem girişimcilerini bekliyor

6 saat önce

Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem başvuruları başlıyor.

Garanti BBVA Partners, 2020 ilk dönem girişimcilerini bekliyor, System.String[]

Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem başvuruları başlıyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, işini yeni kuran, bu kapsamda cesarete ihtiyaç duyan ve yenilikçi fikirlerini anlatmak ve hayata geçirmek için gerekli yolları ve kaynakları arayan girişimcilere destek veren Garanti BBVA Partners, yeni dönemde de farklı sektörlerden girişimcilerin sürdürülebilir büyüme ve iş strateji geliştirmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Girişimlerin ihtiyaç duyduğu ofis, mentorluk, eğitim desteğinin de verildiği Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı'nın 2020 yılı başvuruları 14 Ocak'tan itibaren https://www.garantibbvapartners.com/ adresi üzerinden yapılabilecek. Programa, asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, 3 yıldan kısa süredir faaliyet gösteren ve ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimler başvuruda bulunabilecek. Başvurular sonrasında jüri seçim sürecinden başarıyla geçen girişimciler, programın sunduğu desteklerden yararlanabilecek.

Girişimcilik eko sistemine olan katkısı ile fark yaratan Garanti BBVA Partners'a başvurular, 14 Ocak ila 14 Şubat arasında gerçekleştirilebilecek.

Her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimin, KOBİ'lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesi, projelerine ivme kazandırılması amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen Garanti BBVA Partners çatısı altında bugüne kadar 50'den fazla girişimciye destek verildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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