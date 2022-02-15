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Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı 2022 girişimcilerini bekliyor - Son Dakika

Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı 2022 girişimcilerini bekliyor

15.02.2022 13:25
Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı 2022 girişimcilerini bekliyor

Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini destekleyen Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı,14 Şubat ila 14 Mart tarihleri arasında kabul edeceği başvurularla yeni dönem girişimcilerini bekliyor.

Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini destekleyen Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı,14 Şubat ila 14 Mart tarihleri arasında kabul edeceği başvurularla yeni dönem girişimcilerini bekliyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, yatırım çekme ve büyüme potansiyeli olan erken aşama girişimlerin desteklenmesini ve hızlandırılmasını amaçlayan Garanti BBVA Partners, 2022'de de farklı sektörlerden girişimcilerin sürdürülebilir büyümesine ve iş stratejileri geliştirmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Girişimcilik ekosisteminde asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, 3 yıldan kısa süredir faaliyet gösteren, ölçeklenebilir iş modeli olan tüm girişimler Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı'na başvurabiliyor. Dün başlayıp 14 Mart'a kadar devam edecek başvurular, "https://www.garantibbvapartners.com/" adresi üzerinden yapılabilecek.

Her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimlere hız kazandırmak amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen Garanti BBVA Partners çatısı altında bugüne kadar 50'den fazla girişimciye destek verildi. Programı başarıyla tamamlayan girişimler, bugüne kadar 30 milyon TL'den fazla yatırım aldı.

İhtiyaçlara göre özelleştirilmiş destekler ve programı tamamlayanlara 50 bin TL nakit katkı

Programa dahil olacak girişimler için ofis alanı, mentorluk, eğitim, danışmanlık, pazarlama, PR, teknik ve altyapı destekleri, yatırıma hazırlama gibi destekler sunan Garanti BBVA Partners, bu yıl programı tamamlayan tüm girişimlere 50 bin TL nakit katkıda bulunacak.

Sağlanan desteklerin, özellikle de eğitim ve mentorluk desteklerinin her girişimin bulunduğu aşama ve öncelikli ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesiyse programın en büyük farklarından biri olarak öne çıkıyor.

Girişimlerden herhangi bir başvuru ücreti ya da hisse talebi olmayan programda, başvurular sonrasında jüri seçim sürecinden başarıyla geçen girişimler sağlanan desteklerden yararlanabilecek.

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Garanti Bankası, Girişimcilik, Türkiye, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı 2022 girişimcilerini bekliyor - Son Dakika


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