Garanti BBVA Partners'ın ilk dönem başvuruları başladı

Uzun yıllardır yürüttüğü ve stratejik olarak önceliklendirdiği girişimcilik çalışmaları ile girişimcileri destekleyen Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem başvuruları başladı.

Uzun yıllardır yürüttüğü ve stratejik olarak önceliklendirdiği girişimcilik çalışmaları ile girişimcileri destekleyen Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem başvuruları başladı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, işini yeni kuran, bu kapsamda cesarete ihtiyaç duyan ve yenilikçi fikirlerini anlatmak için gerekli yolları ve kaynakları arayan girişimcilere destek veren Garanti BBVA Partners, yeni dönemde de girişimcilerin sürdürülebilir büyüme ve strateji geliştirmesine olanak sağlamaya devam ediyor.

Girişimcilere ihtiyaç duyduğu ofis, mentorluk, ihtiyaçlarına yönelik eğitim desteğinin de verildiği Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı'nın 2019 yılı başvuruları, 17 Temmuz'a kadar https://www.garantibbvapartners.com/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular sonrası seçim sürecinden başarıyla geçen tüm girişimciler, projelerini hayata geçirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla programın sunduğu tüm desteklerden yararlanabilecek. Programa, asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, 3 yıldan kısa süredir faaliyet gösteren, ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimler başvuruda bulunabilecek.



Her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimin, KOBİ'lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesi, projelere ivme kazandırılması amacıyla 2015 yılında hayata geçen Garanti BBVA Partners çatısı altında bugüne kadar 50'ye yakın girişimciye destek verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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