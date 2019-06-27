Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA Partners Meetup eğitim seminerleri sürüyor
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Garanti BBVA Partners Meetup eğitim seminerleri sürüyor

1 saat önce

Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Garanti BBVA Partners Meetup eğitim seminerlerinin dördüncüsü "Veri Koruma ve Gizlilik" gerçekleştirildi.

Garanti BBVA Partners Meetup eğitim seminerleri sürüyor, System.String[]
Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Garanti BBVA Partners Meetup eğitim seminerlerinin dördüncüsü "Veri Koruma ve Gizlilik" gerçekleştirildi.
Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, yıllardır yürüttüğü ve stratejik olarak önceliklendirdiği girişimcilik çalışmalarıyla girişimcileri destekleyen Garanti BBVA'nın girişim hızlandırma platformu Garanti BBVA Partners, girişimcilik ekosistemine olan katkısını Meetup etkinlikleriyle pekiştiriyor.
Girişimcilerle farklı konu başlıkları altında buluşan etkinliklerin, girişimcilerin bakış açısını geliştirmesi ve güncel gelişmeler konusunda bilgi sahibi olması hedefleniyor.
Meetup serisi, bu kapsamda son olarak "Veri Koruma ve Gizlilik" başlıklı oturumla Garanti BBVA Partners Girişim Üssü'nde katılımcılarını ağırladı. Oturuma, Oxford Üniversitesi'nden hukuk alanında DPhil ve UCLA Hukuk Fakültesi'nden LLM derecelerine sahip Dr. Antonios Kouroutakis konuk oldu.
IE Business School'da anayasa hukuku ve yeni teknolojiler ve startuplara yönelik regülasyonlar ile ilgili dersler veren Kouroutakis, katılımcılara hitap etti. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) hakkında sunum yapan Kouroutakis, bu yönetmeliğin dünyadaki şirketler üzerindeki etkilerini ele aldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:05 Kaynak: AA
hukuk, garanti bankası, türkiye, girişimcilik, Ekonomi
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