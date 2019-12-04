Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA, QR Kod ile ATM hizmetini tüzel müşterilerine de sunuyor
Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, QR Kod ile ATM hizmetini tüzel müşterilerine de sunuyor - Son Dakika Ekonomi

Garanti BBVA, QR Kod ile ATM hizmetini tüzel müşterilerine de sunuyor

6 saat önce

Garanti BBVA, QR Kod ile ATM'den para çekme, yatırma işlemini artık tüzel müşterilerine de sunuyor.

Garanti BBVA, QR Kod ile ATM hizmetini tüzel müşterilerine de sunuyor, System.String[]

Garanti BBVA, QR Kod ile ATM'den para çekme, yatırma işlemini artık tüzel müşterilerine de sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, esnaf, KOBİ, ticari ve kurumsal tüm firmaların hayatını kolaylaştıracak ve nakit işlemlerine katkı sağlayacak yeniliklere devam ediyor.

Daha önce bireysel müşterilerin kullandığı QR kod ile para çekme, yatırma ve transfer işlemlerini artık firmalar da kullanabiliyor. QR kodla para yatırma ve çekme özelliği sayesinde müşteriler, artık karta ihtiyaç duymadan ATM'lerden para çekip yatırabiliyor. Bu özelliğe, Garanti BBVA Kurumsal Mobil'in şifre ile giriş yapmadan önceki sayfasından erişiliyor. Kullanıcılar, QR işlemleri adımına tıkladıktan sonra uygulama ekranında açılan kamera ile ATM'de yer alan QR kodu okutarak, işlemini kartsız şekilde kolaylıkla gerçekleştirecek.

Para transferi işlemini de kolaylaştıran Garanti BBVA, QR kod ile para transferi sayesinde de saniyeler içerisinde para gönderip almaya olanak sağlıyor. Müşteriler, IBAN ya da hesap numarası yerine, şirket hesaplarına ait QR kodlarını, Garanti BBVA Kurumsal Mobil ile ödeme yapacak kişi ya da kurumlarla paylaşabilecek. Para gönderecek kişi ya da kurum da IBAN numarası girmek zorunda kalmadan mobil uygulamada üzerinden QR kodu okutarak para transferi işlemini kolaylıkla gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, "Garanti BBVA olarak, tüm müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz. Daha önce bireysel müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz QR kodla para çekme, para yatırma ve para gönderme işlemlerini artık tüm kurumsal müşterilerimiz de kullanacak. Garanti BBVA Kurumsal Mobil böylece, sürekli zenginleşen işlem setiyle müşterilerimizin işlerini daha kolay yönetmelerine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

ATM, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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