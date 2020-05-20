Garanti BBVA, sendikasyon kredisini sürdürülebilirlik performansına bağlayan dünyada ilk banka oldu - Son Dakika

Garanti BBVA, sendikasyon kredisini sürdürülebilirlik performansına bağlayan dünyada ilk banka oldu

Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekli iki yeni kredi anlaşması imzalayarak yurt dışı piyasalardan yaklaşık toplam 700 milyon ABD Doları finansman sağladı.

Garanti BBVA, sendikasyon kredisini sürdürülebilirlik performansına bağlayan dünyada ilk banka oldu, System.String[]

Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekli iki yeni kredi anlaşması imzalayarak yurt dışı piyasalardan yaklaşık toplam 700 milyon ABD Doları finansman sağladı.


Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın imzaladığı bu sendikasyon kredisi, dünyada bir bankanın aldığı sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli ilk yeşil sendikasyon kredisi olma özelliğini de taşıyor.


Kredi çerçevesinde, uluslararası bağımsız bir danışmanlık firması, mutabık kalınan kriterler üzerinden Garanti BBVA'nın performansını periyodik olarak değerlendirecek. Garanti BBVA performansını iyileştirerek taahhüt etmiş olduğu kriterleri yerine getirirse kredi faizinde indirime gidilecek. Sürdürülebilirlik kriterleri taşıyan ve dünyada bir ilk olan bu kredi, bir anlamda Garanti BBVA'nın çevresel sorumluluk standartlarının da belirleyicisi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de derinden etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle finansal piyasaların böylesine zorlandığı bir dönemde sendikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak yaklaşık toplam 700 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.


Baştuğ, bu sıkıntılı ortamda, bu boyutta ve anlamı çok kıymetli bir kaynağı temin edebilmenin hem kendileri hem de Türkiye adına doğru ve sevindirici bir adım olduğunu ifade ederek, "Uluslararası arenada ülkemizin en önemli aktörlerinden biri olarak, misyonumuzun devamlılığı açısından bu anlaşmayı çok önemsiyorum. Bir bankanın imzaladığı sürdürülebilirlik performansına endeksli ilk sendikasyon kredisi olması bizim için büyük değer taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen şirketler bu süreci çok daha kolay yönetiyor"

Banka olarak, her zaman öncüsü oldukları yenilikçi sürdürülebilirlik uygulamalara bir yenisini daha eklemekten gurur duyduklarını aktaran Baştuğ, "Salgınla mücadeleye yoğunlaşsak da çevresel ve sosyal sorunlar varlığını sürdürmeye devam ediyor. İklim değişikliği aciliyetini korurken, şu an yaşadığımız gibi salgın hastalıklara zemin hazırlamanın yanı sıra, etkilerini çok daha fazla hissetmemize sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.


Baştuğ, salgınla mücadelede sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen şirketlerin bu süreci çok daha kolay yönettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:


"Dolayısıyla bundan sonra kuracağımız yeni düzenin odağına mutlaka sürdürülebilirlik yaklaşımının konması gerektiğini düşünüyoruz. Yeşil kredi yapısındaki ilk sendikasyon kredisi olan bu anlaşmayla yenilenebilir enerji konusundaki taahhütlerimizi ilk defa yurt dışı borçlanma araçlarında da kullanmış olduk.

Enerji sektörüne sağladığımız finansmana ilişkin göstergelerin yanı sıra, 2020 yılında 813 şubemiz ve 45 binamızda yaklaşık 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kWh'lik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak için gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması, bu sendikasyon kredisinin kapsamına alındı. Yenilenebilir enerji alımıyla bir yılda 3 milyondan fazla ağacın azaltabileceği sera gazına denk gelen yaklaşık 45 bin ton CO2 eşdeğeri emisyonu engelleyeceğiz."

Avrupa, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:10 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, sendikasyon kredisini sürdürülebilirlik performansına bağlayan dünyada ilk banka oldu - Son Dakika Ekonomi

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