Garanti BBVA sendikasyonu sürdürülebilirlik performansına bağladı - Son Dakika

Garanti BBVA sendikasyonu sürdürülebilirlik performansına bağladı

Garanti BBVA, yeni sendikasyon kredisini sürdürülebilirlik performansına bağlayarak, "ilk yeşil sendikasyon kredisi"ni aldı.

Garanti BBVA sendikasyonu sürdürülebilirlik performansına bağladı, System.String[]

Garanti BBVA, yeni sendikasyon kredisini sürdürülebilirlik performansına bağlayarak, "ilk yeşil sendikasyon kredisi"ni aldı.

Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekli iki yeni kredi anlaşması imzalayarak yurt dışı piyasalardan yaklaşık toplam 700 milyon ABD Doları finansman sağladı.

Bankadan yapılan açıklamada, "Kredi çerçevesinde, uluslararası bağımsız bir danışmanlık firması, mutabık kalınan kriterler üzerinden Garanti BBVA'nın performansını periyodik olarak değerlendirecek. Garanti BBVA performansını iyileştirerek taahhüt etmiş olduğu kriterleri yerine getirirse kredi faizinde indirime gidilecek. Sürdürülebilirlik kriterleri taşıyan ve dünyada bir ilk olan bu kredi, bir anlamda Garanti BBVA'nın çevresel sorumluluk standartlarının da belirleyicisi olacak" denildi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de derinden etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle finansal piyasaların böylesine zorlandığı bir dönemde sendikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak yaklaşık toplam 700 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi ve ekledi:

"Bu sıkıntılı ortamda, bu boyutta ve anlamı çok kıymetli bir kaynağı temin edebilmek, hem biz hem de ülkemiz adına doğru ve sevindirici bir adım olmuştur. Uluslararası arenada ülkemizin en önemli aktörlerinden biri olarak, misyonumuzun devamlılığı açısından bu anlaşmayı çok önemsiyorum.

"Bir bankanın imzaladığı sürdürülebilirlik performansına endeksli ilk sendikasyon kredisi olması bizim için büyük değer taşıyor. Banka olarak, her zaman öncüsü olduğumuz yenilikçi sürdürülebilirlik uygularımıza bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz. Salgınla mücadeleye yoğunlaşsak da çevresel ve sosyal sorunlar varlığını sürdürmeye devam ediyor.

"İklim değişikliği aciliyetini korurken, şu an yaşadığımız gibi salgın hastalıklara zemin hazırlamanın yanı sıra, etkilerini çok daha fazla hissetmemize sebep oluyor. Salgınla mücadelede sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen şirketlerin bu süreci çok daha kolay yönettiğini gözlemledik.

"Dolayısıyla bundan sonra kuracağımız yeni düzenin odağına mutlaka sürdürülebilirlik yaklaşımının konması gerektiğini düşünüyoruz. Yeşil kredi yapısındaki ilk sendikasyon kredisi olan bu anlaşmayla yenilenebilir enerji konusundaki taahhütlerimizi ilk defa yurtdışı borçlanma araçlarında da kullanmış olduk.

"Enerji sektörüne sağladığımız finansmana ilişkin göstergelerin yanı sıra, 2020 yılında 813 şubemiz ve 45 binamızda yaklaşık 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kWh'lik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak için gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması, bu sendikasyon kredisinin kapsamına alındı.

"Yenilenebilir enerji alımıyla bir yılda 3 milyondan fazla ağacın azaltabileceği sera gazına denk gelen yaklaşık 45 bin ton CO2 eşdeğeri emisyonu engelleyeceğiz." (Fotoğraflı)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA sendikasyonu sürdürülebilirlik performansına bağladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi         
19:12
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu         
18:57
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek         
18:54
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı         
18:29
"Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi         
18:23
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi         
18:18
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı         
18:02
Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı         
17:57
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?         
17:50
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek         
17:50
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı         
17:30
Bakan, Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti         
17:11
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi         
16:48
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu         
16:37
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi         
16:35
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu         
16:27
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor         
15:58
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim         
15:56
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı         
15:44
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek         
15:39
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu         
15:35
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu         
15:30
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı         
15:29
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti         
15:20
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı         
15:07
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum         
14:57
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir         
14:53
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak         
14:47
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 19:19:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Garanti BBVA sendikasyonu sürdürülebilirlik performansına bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]