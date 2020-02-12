Garanti BBVA, şube, iştirak ve binalarının elektriğini yenilenebilir enerjiden sağlayacak

Garanti BBVA, şube, iştirak ve binalarının elektriğini yüzde 100 yenilenebilir enerjiden sağlayarak 3 milyon ağacın işini yapacak.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, banka, bu yıldan itibaren, altyapısı müsait tüm şube, iştirak ve binalarında kullandığı elektriği, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak.

Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması gerçekleştiren Garanti BBVA, bu yıl 813 şubesi ve 45 binasında yaklaşık 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kilovatsaatlik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayacak. Böylece banka, bir yılda 3 milyondan fazla ağacın azaltabileceği sera gazına denk gelen yaklaşık 45 bin ton karbondioksit eş değeri emisyonu engellemiş olacak. Aynı zamanda bu değere karşılık gelen ve çoğunluğu Gold Standard kategorisindeki tüm karbon sertifikaları da Garanti BBVA adına ayrılmış olacak.

"Sektörümüze de öncülük edeceğimize inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Garanti BBVA olarak, iklim değişikliği ve sosyal eşitsizliklerle mücadele için 34 farklı sürdürülebilir ürün ve hizmetleriyle müşterilerin farkındalığın ötesine geçip aksiyon almasına katkıda bulunduklarını belirtti.



Baştuğ, yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması'yla da sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında doğrudan aksiyon aldıklarını aktararak, "Bu anlaşma, sürdürülebilir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konusunu başta kurum kültürü olmak üzere tüm altyapımıza başarılı bir şekilde entegre ettiğimizin en büyük göstergesi. Şube, iştirak ve binalarımızda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanarak sektörümüze de öncülük edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA'nın, 2010 yılından beri Türkiye'de sürdürülebilir finans konusunda sektörde ilkleri gerçekleştirdiğini belirten Baştuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Garanti BBVA, 2015 yılından bu yana proje finansmanı kapsamında çoğunluğu rüzgar santralleri olmak üzere yalnızca yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlıyor. 5 milyar doların üzerinde sunduğumuz yenilenebilir enerji finansmanı ve Türkiye'nin kurulu rüzgar santrali kapasitesinde yüzde 28'in üzerindeki pazar payımızla yenilenebilir enerji konusunda lideriz. Son olarak geçen yıl aralık ayında uluslararası Yeşil Tahvil Prensipleri'ne göre ihracını gerçekleştirdiğimiz 5 yıl vadeli 50 milyon ABD doları tutarındaki yeşil tahvilden sağladığımız fon da dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş fonlama kaynaklarımızla yine bu alandaki projelere destek sağlayacağız.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda kendi binalarımızda da pek çok adım attık. Geçtiğimiz yıllarda 3 güneş enerjisi santrali yatırımını öz tüketim amacıyla hayata geçirdik. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilmiş yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan LEED sertifikasına sahip Türkiye'den ilk banka olduk. Verimli ve çevreye dost binaların müşterilerimiz nezdinde de özendirilmesi için 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Yeşil Mortgage Kredisi, hibrit ve elektrikli araçlar için sağladığımız Çevreci Taşıt Kredisi gibi ürünlerle bugüne kadar sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen alanlara sağladığımız toplam finansman tutarı 35 milyar TL'yi aştı."

Açıklamaya göre, BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila da Ocak 2020'de gerçekleşen Davos Zirvesi'nde, BBVA'nın sürdürülebilir kalkınma taahhütleri kapsamında, 2018 ve 2019'da sürdürülebilir bir ekonomiye katkı sağlayacak alanlara 30 milyar avro kaynak aktardığını belirtmişti.

BBVA, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşılmasını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "2025 Taahhüdü" kapsamında, yeşil yatırımlar, sürdürülebilir altyapı, sosyal girişimcilik ve finansal kapsayıcılık için harcanması hedeflenen 100 milyar avronun yaklaşık 3'te birini 2 yılda gerçekleştirmiş oldu.