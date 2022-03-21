Garanti BBVA, "SWIFT Gelen Takip Raporu" hizmetini internet bankacılığından sunmaya başladı - Son Dakika
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Garanti BBVA, "SWIFT Gelen Takip Raporu" hizmetini internet bankacılığından sunmaya başladı

21.03.2022 08:47
Garanti BBVA, "SWIFT Gelen Takip Raporu" hizmetini internet bankacılığından sunmaya başladı

Garanti BBVA bireysel ve tüzel müşterileri, yurt içi ve yurt dışı bankalardan hesaplarına gelecek para transferi (SWIFT) işlemlerini, Garanti BBVA İnternet'e eklenen "SWIFT Gelen Takip Raporu" hizmetiyle artık daha rahat takip edebilecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin "Garanti BBVA İnternet üzerinden sunmaya başladığımız 'SWIFT Gelen Takip Raporu' hizmetiyle, müşterilerimiz, hesaplarına gelecek bankalar arası para transfer işlemleriyle ilgili tüm detayları görüntüleyebiliyor ve nakit akışlarını daha rahat planlayabilecekler."

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, bu hizmetle birlikte, müşteriler, transferin başlangıç tarihi, aracı banka detayları, statüsü, işlem süresi ve hesaba geçecek tutar bilgilerini kolaylıkla görüntüleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Garanti BBVA'nın, SWIFT tarafından 2017 yılında başlatılan Global Payment Innovation'a (GPI) Türkiye'den katılan ilk banka olduğunu kaydetti.

EDİN, ŞU DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU:

"2018 yılında ise SWIFT GPI geçişini tamamlayarak, yurt içi ve yurt dışındaki bankalara SWIFT aracılığıyla gönderilen para transfer işlemlerinin Garanti BBVA İnternet'ten takip edilebilmesini sağlamaya başladı. Ağustos 2020'de ise SWIFT'in uluslararası para transfer işlemleriyle ilgili geliştirdiği Swift GPI Ön Doğrulama (Pre-Validation) adlı yeni hizmetinin dünya genelinde entegrasyonunu tamamlayan ilk banka oldu.

Şimdi ise, Garanti BBVA İnternet üzerinden sunmaya başladığımız 'SWIFT Gelen Takip Raporu' hizmetiyle, müşterilerimiz, hesaplarına gelecek bankalar arası para transfer işlemleriyle ilgili tüm detayları görüntüleyebiliyor ve böylelikle nakit akışlarını daha rahat planlayabilecekler. Garanti BBVA olarak, sektörde fark yaratan yenilikler sunmaya, bu sayede müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak finansal sağlıklarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

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Garanti BBVA, Finans, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Garanti BBVA, 'SWIFT Gelen Takip Raporu' hizmetini internet bankacılığından sunmaya başladı - Son Dakika


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