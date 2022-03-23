Garanti BBVA, Tedarikçi Portalı ile tedarikçilerini dijital kolaylıklarla buluşturuyor - Son Dakika
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Garanti BBVA, Tedarikçi Portalı ile tedarikçilerini dijital kolaylıklarla buluşturuyor

23.03.2022 11:52
Garanti BBVA, Tedarikçi Portalı ile tedarikçilerini dijital kolaylıklarla buluşturuyor

Garanti BBVA, kullanıma sunduğu yeni Tedarikçi Portalı ile ürün ve hizmet alım sürecindeki tüm aşamaları dijital ortama taşıyarak tedarikçilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Garanti BBVA, kullanıma sunduğu yeni Tedarikçi Portalı ile ürün ve hizmet alım sürecindeki tüm aşamaları dijital ortama taşıyarak tedarikçilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, ürün ve hizmet satın alımı yaptığı tüm tedarikçileri için yeni bir dönem başlatıyor.

Tedarikçi Portalı ile bundan böyle halihazırda Garanti BBVA ile iş birliği yapan veya yapmak isteyen tüm firmalar, üyelik, bankayla anlaşma için gerekli belge ve bilgi girişi gibi prosedürleri dijital ortamda tamamlayacak. Yakın zamanda aktif olacak diğer fonksiyonlarıyla da tedarikçi firmalar, uçtan uca dijital bir sürecin kolaylık ve güvenliğini yaşayacak.

Garanti BBVA Tedarikçi Portalı, tedarikçilerle olan ilişki, evrak toplama, sipariş, teslim alma, sözleşme ve fatura gibi süreçlerinin tek bir kanal üzerinden yürütülmesi ihtiyacı dikkate alınarak hayata geçti. Banka, bir yıl içinde yaklaşık 1.500 farklı tedarikçi ile aktif olarak çalışıyor.

Banka, yeni Tedarikçi Portalı ile bir yandan tedarikçi ağını genişletirken diğer taraftan bu denli yüksek sayıda tedarikçinin tüm süreçlerini dijital ortamda güvenli, şeffaf, hızlı ve kolay bir şekilde yürütmesi amaçlanıyor.

Garanti BBVA Tedarikçi Portalı'na "https://satinalma.garantibbva.com.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

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Garanti Bankası, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Garanti BBVA, Tedarikçi Portalı ile tedarikçilerini dijital kolaylıklarla buluşturuyor - Son Dakika


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