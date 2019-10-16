Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA teminat mektuplarını dijital ortama taşıdı
Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA teminat mektuplarını dijital ortama taşıdı

Garanti BBVA teminat mektuplarını dijital ortama taşıdı

9 dakika önce

Garanti BBVA, Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) sunduğu Elektronik Teminat Mektubu Platformu'nu (ETMP) devreye aldı.

Garanti BBVA teminat mektuplarını dijital ortama taşıdı, System.String[]

Garanti BBVA, Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) sunduğu Elektronik Teminat Mektubu Platformu'nu (ETMP) devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşmenin her geçen gün ağırlık kazandığı günümüzde, bu platform sayesinde halihazırda kullanılan fiziki Teminat Mektupları elektronik olarak düzenlenebilecek.

Açıklamaya göre, KKB Findeks üyeliği olan Garanti BBVA müşterileri bu üyelik altında ücretsiz olarak ETMP üyeliğini alarak muhatabı olacakları Teminat Mektuplarını elektronik ortamda alabilecekler.

Garanti BBVA açıklamasında "Böylece Garanti BBVA müşterilerinin, mektubun kendilerine fiziken teslim edilmesini beklemesine gerek kalmayacak. Teminat mektubu Banka tarafından onaylanır onaylanmaz Elektronik Teminat Mektubu Platformu üzerinden görüntülenebilecek" denildi ve eklendi:

"Tazmin ve mektup iade talepleri için de şubeye gitmeye gerek olmadan bu platform aracılığıyla Garanti BBVA'ya hızlıca iletilebilecek. Operasyonel risklerin azaldığı sistemle iş yapış hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşirken, dokümana dayalı bürokratik işlemler azalacak, zaman tasarrufu sağlanacak. Müşteriler ayrıca kendileri için düzenlenen tüm mektuplara platform üzerinden banka ve lehtar bilgisi ile ulaşabilecek."


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:56 Kaynak: DHA
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