Garanti BBVA, Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası seçildi
1 saat önce
Garanti BBVA, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance Magazine tarafından, geçtiğimiz dört yılın ardından bu yıl da Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası seçildi.
Garanti BBVA, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance Magazine tarafından, geçtiğimiz dört yılın ardından bu yıl da Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:01
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