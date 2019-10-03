Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA, Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası seçildi
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Garanti BBVA, Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası seçildi

1 saat önce

Garanti BBVA, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance Magazine tarafından, geçtiğimiz dört yılın ardından bu yıl da Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası seçildi.

Garanti BBVA, Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası seçildi, System.String[]

Garanti BBVA, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance Magazine tarafından, geçtiğimiz dört yılın ardından bu yıl da Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası seçildi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:01 
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