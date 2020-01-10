Garanti BBVA, "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülünü kazandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, 'Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası' ödülünü kazandı - Son Dakika Ekonomi

Garanti BBVA, "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülünü kazandı

6 saat önce

Garanti BBVA, World Finance'in "Dijital Bankacılık Ödülleri 2019" Türkiye değerlendirmesi kapsamında üst üste üçüncü kez "En İyi Bireysel Dijital Banka" seçilirken Garanti BBVA Mobil'le de "En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülünü kazandı.

Garanti BBVA,

Garanti BBVA, World Finance'in "Dijital Bankacılık Ödülleri 2019" Türkiye değerlendirmesi kapsamında üst üste üçüncü kez "En İyi Bireysel Dijital Banka" seçilirken Garanti BBVA Mobil'le de "En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülünü kazandı.


Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, şubedeki hizmet modeline kadar dijitalleşmeyi tüm ürün ve hizmetlerine entegre eden Garanti BBVA, World Finance'ten kazandığı 2 ödülle en iyi dijital banka olduğunu bir kez daha gösterdi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, dijital bankacılık alanında Türkiye'de sektörüne öncülük eden Garanti BBVA olarak, dünyanın saygın finans dergilerinden Wold Finance tarafından üç yıldır üst üste "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ve "Türkiye'nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülüne layık görülmekten son derece mutlu olduklarını belirtti.


Başer, müşterilerin hayatını kolaylaştırmak, bulundukları her yerde olmak vizyonuyla hayata geçirdikleri dijital bankacılık uygulamaların uluslararası platformlarda takdir edilmesinin kendileri için olduğu kadar Türkiye bankacılığı adına da gurur verici olduğunu ifade ederek, "Kazandığımız her yeni ödül bu alanda bizi daha iyisini yapmak için motive ediyor. Önümüzdeki dönemde de dijital bankacılık alanında geleceği şekillendirecek ürün ve hizmetlerimizi; müşterilerimize ulaştırmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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