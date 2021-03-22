Garanti BBVA, "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" ödülüne layık görüldü - Son Dakika

Garanti BBVA, "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" ödülüne layık görüldü

22.03.2021 11:55
Garanti BBVA,

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından, son 5 yılda 4. kez "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi.

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından, son 5 yılda 4. kez "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından bu yana Türkiye'de yatırım bankacılığı ve proje finansmanı konusunda sektöründe öncü olan Garanti BBVA, faaliyet gösterdiği diğer uzmanlık alanlarında olduğu gibi proje ve satın alım finansmanı konusunda da sunduğu özel çözümlerle müşterilerine değer yaratmak, finansal sağlığını artırmak için çalışıyor.

Garanti BBVA, Global Finance'den kazandığı prestijli ödülle proje ve satın alım finansmanı konusundaki yetkinlik ve güvenirliğini, uluslararası boyutta bir kez daha kanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, yatırım bankacılığı ve proje finansmanı konularında özel çözümler sunduklarını belirterek, "Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak projelere öncelik veriyor, müşterilerimizin finansal sağlıklarını gözeterek evrensel ölçekte kredi itibarı yüksek kurumlar haline gelmeleri için destekliyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızla Global Finance tarafından bu ödüle bir kez daha layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırım, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, 'Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası' ödülüne layık görüldü - Son Dakika Ekonomi


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