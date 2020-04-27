Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü'nde online festival düzenleyecek - Son Dakika

Garanti BBVA, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü kutlaması kapsamında gerçekleştirdiği "Beş Konser Tek Akşam" etkinliğini, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle online gerçekleştirecek.

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