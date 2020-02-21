Garanti BBVA'ya "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'ya 'Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi' ödülü - Son Dakika Ekonomi

Garanti BBVA'ya "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi" ödülü

7 saat önce

Garanti BBVA, finans dergisi Global Finance'ın yaptığı "En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları" değerlendirmesinde 2020 yılı için "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi" hizmeti sunan bankası seçildi.

Garanti BBVA'ya

Garanti BBVA, finans dergisi Global Finance'ın yaptığı "En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları" değerlendirmesinde 2020 yılı için " Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi" hizmeti sunan bankası seçildi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Müşterilerimize sunduğumuz geniş ürün yelpazesi ve bu alanda elde ettiğimiz pazar payımızın bu ödülde etkili olduğunu düşünüyorum. Sektörde birçok ilke imza atan Nakit Yönetimi birimimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını özenle analiz ederek nakit yönetimi hizmetlerimizi sürekli geliştiriyor. 900'den fazla şubemizle farklı segmentteki müşterilerimizin ihtiyacına uygun çözümlerle, bu alanda en iyisi olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Aynı ödülü, 2016-2017 ve 2018 yıllarında üst üste üç kez kazanan Garanti BBVA'nın Nakit Yönetimi Birimi; ürün çeşitliliği ve pazar payı gibi farklı kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda ödülü almaya hak kazandı.


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:47 Kaynak: DHA
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