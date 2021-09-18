Garanti BBVA yapay zeka ekosistemine katkılarını sürdürüyor - Son Dakika

Garanti BBVA, bankacılığın geleceğine yön veren yapay zeka teknolojilerine yatırımlarını ve Türkiye'de yapay zeka ekosistemine katkılarını sürdürürken, İsviçre merkezli Global AI Hub tarafından başlatılan küresel sosyal sorumluluk projesi 10million.AI Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık seferberliğinin destekçileri arasına katıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka teknolojileri bankacılığın geleceğini şekillendirirken, teknoloji yatırımları ve dijital bankacılık vizyonuyla sektöründe öncü rol üstlenen Garanti BBVA da Türkiye'de yapay zeka ekosisteminin gelişmesi için katkılarını sürdürüyor.

Garanti BBVA bu kapsamda son olarak, yapay zeka teknolojileri ile ilgili farkındalık ve okuryazarlık seviyelerini artırmak, katma değerli projeler geliştirilmesini sağlamak ve giderek büyüyen yapay zeka ekosistemine kalifiye insan gücü sağlayabilmek adına Global AI Hub'ın öncülüğünde hayata geçirilen 10million.AI projesinin partnerleri arasında yer aldı.

Bu küresel sosyal sorumluluk projesi kapsamında Global AI Hub tarafından dijital ortamda organize edilen ve İsviçre standartlarında sertifikasyon fırsatı sunulan, hem teknik hem de teknik olmayan kesimlere hitap eden geniş bir kurs yelpazesinden Türkiye'de 500 bin kişiye ücretsiz eğitim sağlanması hedefleniyor.

Garanti BBVA, bir yandan yapay zeka teknolojilerini tüm bankacılık süreçlerine dahil etmek üzere yenilikçi projelere imza atarken, diğer taraftan bankacılık ekseninden çok daha geniş çerçevede, yapay zeka ekosisteminin güçlenmesi için de çalışıyor.

Garanti BBVA bu kapsamda öncelikle akademik boyutta Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle iş birliği içinde, Garanti BBVA Teknoloji'nin üst yönetimi ve uzmanlarının katılımıyla, seminer ve dönemlik ders programları düzenleyerek bu alanda kariyer hedefleyen geleceğin mühendislerine katkı sağlamaya çalışıyor.

Banka diğer taraftan geçen yıl "Kodluyoruz" ile birlikte, sektörden uzman kişilerin yapay zeka alanındaki gelişmeleri ele aldığı Alchemist Podcast serisini yayınlayarak teknoloji meraklılarının ilgisini bu alana çekmeye yardımcı oldu.

Buna ek olarak geçen yıl online ortamda bir "Data Challenge" düzenleyerek yapay zeka alanına ilgi duyan herkese kendilerini deneme imkanı sağladı ve bu etkinlik sonrasında başarılı isimlere Garanti BBVA Teknoloji bünyesinde çalışma fırsatı sunuldu. Garanti BBVA ayrıca 2022'den itibaren İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümündeki öğrenciler için 10 kişilik stajyer kontenjanı oluşturdu.

10million.AI yapay zeka eğitim ve farkındalık seferberliği

Global AI Hub tarafından düzenlenen eğitimlerle programa katılan yetenekler, platform üzerinden güncel iş, proje ve staj imkanlarına ulaşma, yapay zeka alanında dünyanın önde gelen uzmanlarıyla etkileşime geçme fırsatı yakalayacak. 10million.AI projesiyle aynı zamanda Türkiye'deki "yapay zeka okuryazarlığı" oranını 3 yıl içinde küresel ölçekte en üst seviyeye çıkartmak ve yapay zeka ile dijitalleşme alanlarında kadınların varlığını dünyada ilk sıralara yerleştirmek de hedefleniyor.

Bu kapsamda eğitimler için belirlenen kontenjanın en az yarısını kadınlar oluşturacak. 10million.AI projesi kapsamında ücretsiz erişime açılan eğitimler "https://globalaihub.com/all-courses/?ref=garantibbva" üzerinden takip edilebilecek.