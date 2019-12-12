Garanti BBVA, yatırımcı ilişkileri alanında Türkiye'nin en iyisi seçildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, yatırımcı ilişkileri alanında Türkiye'nin en iyisi seçildi - Son Dakika Ekonomi

Garanti BBVA, yatırımcı ilişkileri alanında Türkiye'nin en iyisi seçildi

6 saat önce

Yatırımcı ilişkileri alanında 45 yıldır yaptığı uluslararası anket çalışmalarıyla tanınan Extel Surveys'in 2019 yılı anket sonuçlarına göre, Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri, Türkiye'nin en iyisi seçildi.

Garanti BBVA, yatırımcı ilişkileri alanında Türkiye'nin en iyisi seçildi, System.String[]

Yatırımcı ilişkileri alanında 45 yıldır yaptığı uluslararası anket çalışmalarıyla tanınan Extel Surveys'in 2019 yılı anket sonuçlarına göre, Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri, Türkiye'nin en iyisi seçildi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, 3 bin 500'e yakın portföy yönetim şirketi ve aracı kurumdan 14 binden fazla profesyonelin oy verdiği ankette 4 ödül kazanan Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri, Avrupa çapında ise ilk 10 banka arasında yer alma başarısını gösterdi.

Extel Surveys'in anketinde Garanti BBVA CFO'su Aydın Güler Yatırımcı İlişkileri alanında "Türkiye'nin En İyi CFO'su" kategorisinde 3'üncülüğü elde ederken, Yatırımcı İlişkileri Direktörü Handan Saygın, "Türkiye'nin En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, dünya çapında saygın bir araştırma şirketi olan Extel Surveys'in anketinde Türkiye'nin en iyi yatırımcı ilişkileri seçilmekten büyük onur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırımcı ilişkileri alanındaki faaliyetlerimizle elde ettiğimiz bu başarı, kurduğumuz proaktif, şeffaf ve güvene dayalı iletişimin yanında yatırımcı camiasıyla yapılan toplantıların kalitesinin bir yansımasıdır. Bu alandaki çalışmalarımızla Garanti BBVA'nın, uluslararası düzeydeki değerlendirmelerde ilk sıralarda yer almaya devam etmesini hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de iletişimimizi aynı özenle, paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun her daim farkında olarak yürüteceğiz."

Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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