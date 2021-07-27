Garanti BBVA yeniden Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyisi seçildi

Garanti BBVA, World Finance tarafından, üst üste yedinci kez " Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası" seçilirken, dördüncü defa da "Avrupa'nın En İyi Bireysel Bankası" ödülüne layık görüldü.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre banka, bireysel bankacılık alanında yenilikçi hizmet ve ürünleriyle Türkiye'de sektörüne öncülük ediyor.

Bu çerçevede Garanti BBVA, World Finance tarafından, üst üste yedinci kez Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası seçilirken aynı zamanda, dördüncü defa Avrupa'nın En İyi Bireysel Bankası ödülünü aldı.

19,4 milyon müşterisi bulunan ve dijital kanalları üzerinden 10,1 milyon aktif müşteriye hizmet veren Garanti BBVA, geçen yıl bireysel bankacılık faaliyetleri kapsamında 1.1 milyon yeni müşteriye hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, kusursuz müşteri deneyimine odaklanarak müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bankacılık ürün ve hizmetlerimize ağırlıkla dijital kanallarımız üzerinden erişen müşterilerimiz için insan odaklı ve kullanıcı dostu bir yaklaşım benimsedik. Uzaktan müşteri olma sürecinin başlamasıyla beraber 'Temassız Müşteri Olma Teknolojisi' ile müşteri olma ve kredi kartı başvuru süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek kolay, hızlı ve güvenilir bir bankacılık deneyimi sunuyoruz.

Her zaman müşterilerini düşünen ve onlara öneriler sunan bir banka olarak finansal sağlığı da en önemli stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Garanti BBVA Mobil'de yer alan Akıllı İşlemler servisi ve kişiye özel sunduğumuz önerilerle müşterilerimizin günlük bankacılık işlemlerini daha kolay yapabilmelerini ve finansal yönetimlerinde farkındalık kazanmalarını amaçlıyoruz. Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem doğrultusunda müşterilerimizin finansal sağlığını gözetmeyi aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuz olarak görüyor, herkesin kendi finansal sağlık durumunu fark etmesini, takip ve analiz etmeyi öğrenmesini hedefliyoruz. "

Akten, müşteriler için hayata geçirdikleri yenilikçi uygulamalarla bireysel bankacılıkta yeniden Avrupa'nın ve Türkiye'nin en iyi bankası olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, müşterisini düşünen bankacılık anlayışıyla her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de en iyiyi sunmaya devam edeceklerini aktardı.