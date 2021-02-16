Garanti BBVA yenilikçi ödeme çözümleriyle hayatı kolaylaştırıyor - Son Dakika

Garanti BBVA yenilikçi ödeme çözümleriyle hayatı kolaylaştırıyor

16.02.2021 13:58
Garanti BBVA yenilikçi ödeme çözümleriyle hayatı kolaylaştırıyor, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda hizmete giren BinBin scooterler, Garanti BBVA POS uygulaması sayesinde anında ödeme kolaylığıyla kullanıcılara fark yaratıyor

Ödeme sistemleri alanındaki yenilikçi çözümleriyle öncü rol üstlenen Garanti BBVA, kullanım kolaylığıyla son dönemde büyük ilgi gören ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nda da BinBin markasıyla hizmete giren scooterlar üzerine entegre ettiği POS uygulamasıyla bir kez daha farkını ortaya koydu. Türkiye'de bir ilk olan uygulamayla, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen yolcular scooterlar ile uçak çıkışından pasaport işlemlerinin yapıldığı yere kadar, telefonlarına herhangi bir uygulama indirmeden, sadece kredi kartlarıyla scooter üzerindeki Garanti BBVA POS'undan ödeme yaparak, pratik bir şekilde hızlıca gidebilecekler. Kullanıcılar, Türkiye'de ilk kez self servis ödeme alınabilen Android tabanlı mini POS terminali üzerinden Garanti BBVA POS uygulamasıyla, ekran üzerinde dil seçimiyle birlikte tahmini kullanım süresini belirterek, kendi para birimleriyle çipli, temassız veya QR kodla ödeme imkânına sahip olacak.

Garanti BBVA yenilikçi ödeme çözümleriyle hayatı kolaylaştırıyor

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Özgür Altan, "Garanti BBVA Ödeme Sistemleri olarak, teknolojimizden aldığımız güçle, yeni iş yeri açmayı hedefleyen kişilere veya hali hazırda satış yapan iş yerlerine farklı ödeme entegrasyonları konusunda danışmanlık veriyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yenilikçi çözümlerle bir taraftan işletmelerin iş süreçlerine katkı sunmayı, diğer taraftan da müşterilerin, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı'ndaki scooterlar vesilesiyle kullanıma sunduğumuz Android tabanlı POS çözümü de bunlardan biri. İstanbul Havalimanı gibi büyük bir komplekste, her yolcu için dakikaların değerli olduğu bir ortamda, terminal içinde mesafeleri kısaltacak scooterların herhangi bir telefon uygulamasına ihtiyaç duymadan, anında ödeme yapılarak kullanacağı bir çözümü hayata geçirdik. Burada self servis ödeme alabilen ilk Android tabanlı mini POS terminalinin kurulumu yapıldı. BinBin Scooter uygulamasıyla Garanti BBVA POS'la ödeme uygulamamızın entegre çalışarak ödeme alınabilmesine olanak sağlandı. Bu sayede her kullanıcıdan kendi para birimiyle çipli, temassız veya QR desteğiyle ödeme alınabiliyor. Bu tarz Android tabanlı yeni nesil cihazlarla, hâlihazırda proje bazlı olarak reyonda ödeme, perakende çözümleri, akaryakıt pompa çözümleri, self servis kiosk çözümleri, kargo uygulamaları ve hızlı kasa çalışmaları gibi işlemler gerçekleştiriyoruz. Amacımız yenilikçi çözümlerin kullanım alanlarını çeşitlendirerek, ödeme sistemleri dünyasında tüm taraflara daha fazla kolaylık, hız ve güvenlik sunabilmek." diye konuştu.

Garanti BBVA yenilikçi ödeme çözümleriyle hayatı kolaylaştırıyor

İstanbul, Türkiye, Android, Uçak, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Garanti BBVA yenilikçi ödeme çözümleriyle hayatı kolaylaştırıyor - Son Dakika


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