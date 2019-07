Garanti BBVA, yüz tanıma teknolojisiyle yeni bir dönemin kapısını aralıyor

Garanti Teknopark'ta çalışanların alışveriş deneyimlerini çok daha kolay, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirme ihtiyacından yola çıkılarak hayata geçirilen "biyometrik yüz tanıma" teknolojisiyle mobil ödeme sistemlerinde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.Garanti BBVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Pendik 'te kurulu Garanti Teknopark'ta yürüttüğü çalışmalarla, bankacılık ve ödeme sistemleri dünyasına ışık tutan, sektöre örnek olacak teknolojik yeniliklere imza atıyor. Türkiye 'de dijital bankacılığın gelişiminde her zaman öncü rol üstlenen Garanti BBVA'nın sahip olduğu inovasyon kültürünün bir yansıması olan Garanti Teknopark kampüsü, çalışanlarının birikiminden güç alan, her yeni teknolojik ürünün ticarileşme süreci öncesinde çalışanlar tarafından doğrudan deneyimlendiği bir Ar-Ge merkezi olarak da öne çıkıyor.Garanti BBVA'nın dijital bankacılıkta eriştiği seviyenin arkasındaki itici güç olan Garanti Ödeme Sistemleri, Garanti Teknoloji ve Mastercard ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar ışığında, ödeme sistemleri dünyasında önemli bir projeye daha imza atıyor.Garanti Teknopark'ta çalışanların alışveriş deneyimlerini çok daha kolay, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirme ihtiyacından yola çıkılarak hayata geçirilen "biyometrik yüz tanıma" teknolojisiyle mobil ödeme sistemlerinde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Pilot çalışmaları devam eden yüz tanıma ile ödeme teknolojisinde müşteriler, sisteme bir kez biyometrik yüz tanımlama işlemi gerçekleştirdikten sonra yüzleriyle diledikleri kredi kartını eşleştiriyor.İş yerine yerleştiren bir kamera ile POS cihazının entegre edilmesiyle, geliştirilen bu uygulama sayesinde ödeme işlemi saniyeler içinde tamamlanıyor. Yüz tanıma ile ödeme teknolojisinin, ödeme sistemlerine yeni bir boyut getirmesi hedefleniyor.- "Zamandan ve mekandan bağımsız ürün ve hizmetler sunmak için çalışıyoruz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, "Teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte bankacılık hizmetleri de aynı hızla dijitalleşirken, Türkiye'nin teknolojide öncü bankası Garanti BBVA olarak biz de müşterilerimize her alanda, beklentilerinin ötesinde, hayatlarını kolaylaştıran, zamandan ve mekandan bağımsız ürün ve hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Bu felsefeyle, odağımıza müşterilerimizin ihtiyaçlarını alarak geliştirdiğimiz ve Türkiye'de ilk olan yüz tanıma ile ödeme, Garanti BBVA'nın teknolojiyi ürün ve hizmete çevirme becerisinde ulaştığı noktayı ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.Garanti Teknoloji Genel Müdürü İlker Kuruöz de güvenlik altyapısının en ileri seviyede olduğu bankacılık sektöründe kredi kartı veya kart şifre bilgilerinin kopyalanma riskinin olduğunu belirterek, tamamen kişiye özel olan biyometrik bilgilerin ise asla kopyalanamadığı vurguladı.Biyometrik bilgilerin, ödeme işlemlerinde kullanıcıya tam bir güvenlik sağladığının altını çizen Kuruöz, şunları kaydetti:"Teknolojik gelişmelerle birlikte her geçen gün yeni fonksiyonlarla zenginleşen mobil dünyada, yüz tanıma gibi biyometrik teknolojiler sayesinde, şifre veya parola ihtiyacının yakın gelecekte tamamen ortadan kalkacağı öngörülüyor. Dünyadaki tüm teknolojik trendleri yakından izleyen, her türlü teknolojik gelişmeyi dijital bankacılığa entegre edebilme tutkusuyla hareket eden bir kurum olarak, biz de bu öngörüler doğrultusunda bankacılık sektörüne örnek olacak projelere imza atıyoruz."