Garanti BBVA’dan 400 Milyon Euroluk DPR İşlemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Garanti BBVA’dan 400 Milyon Euroluk DPR İşlemi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Garanti BBVA’dan 400 Milyon Euroluk DPR İşlemi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı kapsamında uluslararası piyasalardan 1.907 ve 2.547 gün vadeli, toplam 400 milyon euro tutarında havale akımlarına dayalı finansman (DPR) sağladı. Bankanın 2019’dan bu yana gerçekleştirdiği ilk DPR finansmanı olma özelliği taşıyan işlem kapsamında, kadın ve genç girişimcilerin yatırım ve büyüme ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla toplam 100 milyon euro kaynak ayrıldı.

Garanti BBVA, uluslararası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme ve uzun vadeli finansmana erişimini güçlendirme stratejisi doğrultusunda 400 milyon euro tutarında havale akımlarına dayalı finansman (DPR – Diversified Payment Rights) işlemini gerçekleştirdi.

Bankanın mevcut ve gelecekteki döviz cinsinden ödeme emirlerine dayanan DPR yapısı, uzun vadeli fonlama sağlarken toptan fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunuyor.

Kadın ve genç girişimcilere 100 milyon euroluk finansman

İşlem kapsamında 50 milyon euro, kadınların sahip olduğu veya yönettiği küçük ve orta ölçekli işletmelere aktarılacak. Kalan 50 milyon euro ise, 35 yaş altındaki girişimcilerin sahip olduğu veya yönettiği mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman ihtiyaçları için kullanılacak.

Mahmut Akten: “Finansmana erişimi güçlendiren çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, işleme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Uluslararası piyasalardaki güçlü ilişkilerimiz ve farklı finansman kaynaklarına erişim kabiliyetimiz, uzun vadeli fonlama stratejimizin temel unsurları arasında yer alıyor. 400 milyon euroluk DPR işlemimizle fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirirken, uluslararası iş birliklerimizi de güçlendiriyoruz. Kadın ve genç girişimcilere yönelik finansman ile danışmanlık ve gelişim desteklerinin, işletmelerin büyümesine ve rekabet gücüne katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesini destekleyen çözümler sunmayı sürdüreceğiz.”

Garanti BBVA, bu işlemle uzun vadeli uluslararası kaynaklara erişimini güçlendirerek fonlama yapısını çeşitlendiriyor. Sağlanan finansman, bankanın işletmelerin yatırım ve büyüme ihtiyaçlarına yanıt verme kapasitesini destekleyerek reel ekonomiye sunduğu katkıyı güçlendiriyor.

Garanti Bankası HaberleriGaranti BankasıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Altında sert düşüş Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed’de Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
Trakya’da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul’a ulaşabilir Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:30:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Garanti BBVA’dan 400 Milyon Euroluk DPR İşlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei