Garanti belgeleri ve servis fişlerinde "elektronik" dönem - Son Dakika

Garanti belgeleri ve servis fişlerinde "elektronik" dönem

05.11.2020 10:02
Garanti belgeleri ve servis fişlerinde

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mevcut durumda kağıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlandığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mevcut durumda kağıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlandığını bildirdi.

Bakan Pekcan, bugün Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikleri değerlendirdi. Mevcut düzenlemelere göre ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından hazırlanan garanti belgeleri ile servis istasyonlarınca satış sonrası hizmetler kapsamında verilen teslim belgeleri ve servis fişlerinin imzalı ve kaşeli olarak kağıt üzerinde tüketicilere verildiğini hatırlatan Pekcan, satın aldığı ürünün garanti belgesini veya servis fişini kaybeden tüketicilerin uyuşmazlık söz konusu olduğunda mağduriyetler yaşayabildiğine işaret etti. Bunun firmalar açısından da bürokrasiye ve maliyete neden olduğunu anlatan Pekcan, diğer taraftan içinde bulunulan pandemi döneminde kağıt üzerinde belge uygulamalarının temas riskini de artırdığını söyledi. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlayan yasal altyapıyı hayata geçirdiklerini ifade eden Pekcan, yönetmelik değişikliğiyle yapılan düzenlemeleri şöyle aktardı:

"Yeni dönemde garanti belgeleri ile ürünün servis istasyonuna teslim edildiğinde verilen teslim belgeleri ve servis istasyonunca düzenlenen servis fişleri kalıcı veri saklayıcısıyla elektronik ortamda tüketicilere verilebilecek. Tüketicinin talep etmesi halinde bu belgelerin yazılı ve basılı olarak verilmesi zorunlu olacak. Elektronik ortamda verilen söz konusu belgelerde imza ve kaşe şartı aranmayacak. Mevcut uygulamada olduğu gibi elektronik ortamda verilen belgelerde de belgenin tüketiciye verildiğine ilişkin ispat yükü ürünün satıcısında olacak. Servis fişleri ve teslim belgelerinin tüketiciye verildiğine ilişkin tüketiciden yazılı olarak veya elektronik ortamda onay alınacak. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonunda olacak."

Garanti belgesiyle satılması zorunlu ürünler listesinin de Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde geçtiğimiz Şubat ayında yapılan değişikliklere uyumlu olacak şekilde revize edildiğini anlatan Pekcan, "Bu kapsamda tablet, drone, elektrikli kaykay, akıllı saat ve bileklik, görme engelliler için kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, yat, akıllı ev ve otomasyon sistemi gibi ürünlerin de garanti belgesiyle satılması zorunlu hale getirildi" dedi.

(Emin Kuvat/İHA)

Garanti belgeleri ve servis fişlerinde elektronik dönem

Ruhsar Pekcan, Gazeteler, Bakan, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Garanti belgeleri ve servis fişlerinde 'elektronik' dönem - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı? ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti
65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi         
09:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti         
08:24
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı         
01:09
Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel'in yardım çığlığı: Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel'in yardım çığlığı: Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum         
00:51
YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı         
23:01
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
Trump mı, Biden mı? Hükümetten Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt         
20:12
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 10:17:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Garanti belgeleri ve servis fişlerinde "elektronik" dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei