Garanti belgeleri ve servis fişlerinde "elektronik" dönem - Son Dakika

Garanti belgeleri ve servis fişlerinde "elektronik" dönem

05.11.2020 10:31
Garanti belgeleri ve servis fişlerinde

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mevcut durumda kağıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da sunulmasına olanak sağlandığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mevcut durumda kağıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da sunulmasına olanak sağlandığını bildirdi.

Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Pekcan, yönetmeliklerde yapılan değişikliklere ilişkin bilgi verdi.

Mevcut düzenlemelere göre, ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından hazırlanan garanti belgeleri ile servis istasyonlarınca satış sonrası hizmetler kapsamında verilen teslim belgeleri ve servis fişlerinin imzalı ve kaşeli şekilde kağıt üzerinde tüketicilere sunulduğunu hatırlatan Pekcan, satın aldığı ürünün garanti belgesini veya servis fişini kaybeden tüketicilerin uyuşmazlık söz konusu olduğunda mağduriyet yaşayabildiğine işaret etti.

Pekcan, bunun firmalar açısından bürokrasiye ve maliyete neden olduğunu, diğer taraftan içinde bulunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kağıt üzerinde belge uygulamalarının temas riskini de artırdığını ifade etti.

Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlayan yasal altyapıyı hayata geçirdiklerini vurgulayan Pekcan, yönetmelik değişikliğiyle yapılan düzenlemeleri şöyle aktardı:

"Yeni dönemde, garanti belgeleri ile ürünün servis istasyonuna teslim edildiğinde verilen teslim belgeleri ve servis istasyonunca düzenlenen servis fişleri kalıcı veri saklayıcısıyla elektronik ortamda tüketicilere verilebilecek.

Tüketicinin talep etmesi halinde bu belgelerin yazılı ve basılı olarak verilmesi zorunlu olacak. Elektronik ortamda verilen söz konusu belgelerde imza ve kaşe şartı aranmayacak.

Mevcut uygulamada olduğu gibi, elektronik ortamda verilen belgelerde de belgenin tüketiciye sunulduğuna ilişkin ispat yükü ürünün satıcısında olacak.

Servis fişleri ve teslim belgelerinin verildiğine ilişkin tüketiciden yazılı olarak veya elektronik ortamda onay alınacak. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonunda olacak."

Tablet, drone, elektrikli kaykay ve akıllı saatlerde garanti belgesi zorunluluğu

"Garanti Belgesiyle Satılması Zorunlu Ürünler Listesi"nin de Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde şubat ayında yapılan değişikliklere uyumlu şekilde revize edildiğine dikkati çeken Pekcan, "Bu kapsamda tablet, drone, elektrikli kaykay, akıllı saat ve bileklik, görme engelliler için kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, yat, akıllı ev ve otomasyon sistemi gibi ürünlerin de garanti belgesiyle satılması zorunlu hale getirildi." değerlendirmesinde bulundu.

-Tanıtma ve kullanma kılavuzlarında da düzenleme

Tanıtma ve kullanma kılavuzlarının da elektronik ortamda tüketicilere verilebilmesine imkan sağlandığını belirten Pekcan, yeni düzenlemeyle ürünün veya ambalajının üzerinde bu kılavuza nasıl erişileceğine ilişkin bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Pekcan, tüketicilerin satış sonrası hizmete ihtiyaç duyduğunda doğru ve güncel yetkili servislere ulaşmasını sağlamak amacıyla ürüne ilişkin yetkili servis istasyonlarının ve yedek parça temin edilebilecek yerlerin, üreticinin veya ithalatçının kurumsal internet sitesinde ve Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sistemi'nde (www.servis.gov.tr adresli internet sitesinde) yer aldığına ilişkin bilgilendirmelerin de tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer almasının zorunlu hale getirildiğini vurguladı.

Bakan Pekcan, söz konusu yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Ruhsar Pekcan, Resmi Gazete, Bakan, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Garanti belgeleri ve servis fişlerinde 'elektronik' dönem - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine "Gay gibi giyinmişsin" diyen şahsı tabancayla vurdu PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı
Azerbaycan Azerbaycan "Karabağ'ın kalbi Şuşa" kentini kuşattı! Kent merkezine son 5 kilometre kaldı         
10:18
65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi         
09:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar yeşerdi Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar yeşerdi         
08:27
Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı         
01:09
Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:51
Trump mı, Biden mı? Hükümetten Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt         
20:12
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 10:47:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Garanti belgeleri ve servis fişlerinde "elektronik" dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei