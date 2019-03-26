Garanti Caz Yeşili ile Alice Phoebe Lou İlk Kez Türkiye'de
1 saat önce
Garanti Caz Yeşili konserleri bahar programı, tüm hızıyla ve coşkusuyla devam ediyor.
Garanti Caz Yeşil'in nisan ayındaki konuğu, Güney Afrika doğumlu, Berlin'de yaşayan, özgür ruhunu indie folk, caz ve blues'la besleyen şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Alice Phoebe Lou olacak.
8 Mart 2019'da yayımlanacak yeni albümü 'Paper Castles'ın turnesi kapsamında İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluşacak. Lou, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 5 ve 6 Nisan'da saat 22:00'da Salon İKSV'de sahne alacak. Garanti kredi kartları ile bilet satın alan ilk 100 kişiye, 1 bilet Garanti'den hediye edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:11 Kaynak: Bültenler
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