Son Dakika Haberleri: Garanti Caz Yeşili ile Alice Phoebe Lou İlk Kez Türkiye'de

Garanti Caz Yeşili ile Alice Phoebe Lou İlk Kez Türkiye'de

1 saat önce

Garanti Caz Yeşili konserleri bahar programı, tüm hızıyla ve coşkusuyla devam ediyor.

Garanti Caz Yeşili ile Alice Phoebe Lou İlk Kez Türkiye'de, System.String[]

Garanti Caz Yeşil'in nisan ayındaki konuğu, Güney Afrika doğumlu, Berlin'de yaşayan, özgür ruhunu indie folk, caz ve blues'la besleyen şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Alice Phoebe Lou olacak.

8 Mart 2019'da yayımlanacak yeni albümü 'Paper Castles'ın turnesi kapsamında İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluşacak. Lou, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 5 ve 6 Nisan'da saat 22:00'da Salon İKSV'de sahne alacak. Garanti kredi kartları ile bilet satın alan ilk 100 kişiye, 1 bilet Garanti'den hediye edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:11 Kaynak: Bültenler

Blues, Güney Afrika, Berlin, Güncel
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