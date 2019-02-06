Garanti Caz Yeşili Kış Konserleri İle İçimizi Isıtıyor

Birbirinden farklı tatta iki konserle renklenecek şubat ayı, caz tutkunlarını Babylon ve Zorlu PSM'de buluşturacak.

Afrika'dan Arjantin'e dünyanın farklı coğrafyalarından esintileri hissettirecek, farklı tarzları harmanlayan caz seçkisi, eşsiz tınıları ve keyifli sahne performanslarıyla kış sezonuna ayrı bir dinamizm ve renk katmaya hazırlanıyor.

Arjantin'den Afrika'ya büyülü tınılar şubat ayında sizleri bekliyor

Arjantin'in büyüleyici müziği tangonun ülkemizdeki başarılı yorumcularından PIATANGO, konuk solist Selmin Artemiz'le birlikte 27 Şubat Çarşamba günü Zorlu PSM'de sahne alacak. Grup, 'Yeni Aşk' albümüyle, klasik tangonun içsel ve melodik örgüsünü, etnik/ modern armoniler ve tınılarla harmanlayarak Garanti Caz Yeşili Konserleri kapsamında tüm müzikseverlere evrensel, özgün, keyifli ve kalıcı bir müzik ziyafeti sunacak.

Kendine özgü davul stiliyle yarım yüzyıldır birçok jenerasyonu etkilemiş, geleneksel Afrika müziğinin caz ve funk türlerinin bir araya geldiği Afro-beat akımının kurucularından Tony Allen ise yine Garanti Caz Yeşili kış konserleri kapsamında 28 Şubat'ta Babylon'da caz severlerle bir araya gelecek.