Garanti’den ekonomiye 311 milyar TL katkı

Garanti Bankası'nın aktif büyüklüğü 399 milyar 153 milyon 601 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye canlı nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 311 milyar 176 milyon 277 bin TL oldu.

Garanti Bankası'nın aktif büyüklüğü 399 milyar 153 milyon 601 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye canlı nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 311 milyar 176 milyon 277 bin TL oldu.

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