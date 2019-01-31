Son Dakika Haberleri: Garanti’den ekonomiye 311 milyar TL katkı

Garanti’den ekonomiye 311 milyar TL katkı

22 dakika önce

Garanti Bankası'nın aktif büyüklüğü 399 milyar 153 milyon 601 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye canlı nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 311 milyar 176 milyon 277 bin TL oldu.

Garanti’den ekonomiye 311 milyar TL katkı, System.String[]
Garanti Bankası'nın aktif büyüklüğü 399 milyar 153 milyon 601 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye canlı nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 311 milyar 176 milyon 277 bin TL oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 

Garanti Bankası, Ekonomi
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